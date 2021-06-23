Найбільша продемократична газета Гонконгу закривається після арешту керівництва

Найбільше продемократичне видання Гонконгу Apple Daily оголосило про закриття. Як заявила рада директорів газети 23 червня, вона працюватиме до 26 червня, після чого зупинить роботу «в силу поточних обставин, які переважають у Гонконзі».

Цьому рішенню передував арешт головного редактора та п’яти членів керівництва за звинуваченнями в порушенні закону про національну безпеку. Влада також заморозила активи компаній, пов’язаних із газетою, на суму 2,3 мільйона доларів.

Поліція наводить цитати з десятків статей Apple Daily як докази нібито змови з метою запровадження іноземних санкцій проти Гонконгу та Китаю.

Власник газети, медіамагнат і мільярдер Джиммі Лай наразі відбуває ув’язнення за кількома вироками, в тому числі – за участь у продемократичних протестах 2019 року. Йому висунуті й інші звинувачення згідно з законом про національну безпеку, в тому числі – змову з іноземною країною.

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Понад 100 людей були заарештовані через закон про національну безпеку, який спрямований проти спроб відділитися від Китаю, оскаржити чинну владу, тероризм та змови з іноземними службами, та передбачає довічне ув’язнення як найсуворішу санкцію.

Колишня британська колонія Гонконг є частиною Китаю, але керується нею за принципом «одна країна, дві системи», тобто місто має власну правову систему та права, включно зі свободою слова та свободою преси.

Багато громадян у Гонконгу, а також правозахисні організації та західні демократії звинувачують Пекін у знищенні цих свобод і автономії в останні роки, особливо після масових антиурядових акцій протесту в Гонконзі в 2019 році, під час яких було заарештовано тисячі людей.

У червні 2020 року Пекін запровадив для Гонконгу закон про національну безпеку, в результаті чого найпомітніші продемократичні політики і активісти опинилися або в тюрмах, або у вигнанні.