Парламент Угорщини схвалив надання землі в Будапешті під китайський університет

Парламент Угорщини проголосував за надання ділянок землі в столиці Будапешті, які перебувають у державній власності, для будівництва суперечливої філії університету з Китаю попри протести й критику щодо загравань уряду країни з Китаєм.

Ці ділянки вздовж Дунаю спершу планувалися для будівництва на них недорогого житла для студентів. Тепер уряд хоче побудувати там містечко угорської філії китайського Університету Фудань із Шанхаю. Відтак земля має бути надана Фондові Університету Фудань в Угорщині, який займається будівництвом.

Відповідно до ухваленого закону, уряд має подати до парламенту остаточний план проєкту, включно з його вартістю, до кінця 2022 року – вже після парламентських виборів, що мають відбутися в квітні того року.

Після того, як обіцяв раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, цей план винесуть на референдум.

План непопулярний у першу чергу в Будапешті і має чимало супротивників по всій країні. Раніше цього місяця тисячі людей вийшли на вулиці столиці на протест проти китайського університету.

Мер Будапешту Ґерґей Карачонь, який на виборах 2022 року сподівається кинути виклик Орбанові, домагається референдуму щодо цього проєкту ще перед виборами.

Раніше цього місяця він демонстративно перейменував вулиці поблизу відведеного для китайського університету місця на вулицю Вільного Гонконгу, вулицю Далай-Лами і вулицю Уйгурських Мучеників, щоб наголосити на проблемі з правами людини в Китаї.

Супротивники плану побоюються, що будівництво комплексу цього університету, плановане в термін до 2024 року з вартістю, оцінюваною на цей час в 1,8 мільярда доларів, із використанням кредиту на 1,5 мільярда доларів від одного з китайських банків, матиме довготривалий вплив і підірве якість вищої освіти в країні, що китайському університетові бракуватиме прозорості й академічної свободи, а також що здійснення цього плану дасть Китаєві можливість далі збільшити свій вплив в Угорщині і загалом у Європейському союзі.

Уряд натомість твердить, що філія китайського Університету Фудань в Угорщині дасть можливість угорським і закордонним студентам отримати якісні кваліфікації.

Орбан – який змусив ліберальний Центральноєвропейський університет, заснований фінансистом угорського походження Джорджем Соросом, покинути країну і переїхати 2019 року до Відня – минулого тижня відкинув критику, що цей університет допоможе Пекінові посилити вплив в Угорщині.

Опоненти Орбана звинувачують його в заграванні з Китаєм, як також і з Росією і ще низкою авторитарних режимів. А союзники Угорщини в Європейському союзі різко критикують Будапешт за обмеження незалежності судової гілки влади і засобів інформації в країні.

Тим часом раніше цього місяця уряд Орбана заблокував ухвалення пропонованої заяви Європейського союзу з критикою Китаю за його недавні дії в Гонконгу, де Пекін різко збільшив свій вплив на питання політики й безпеки цього регіону з донедавна широкою автономією і придушив там масовий рух за демократію.