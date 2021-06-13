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Через вибух газу в Китаї загинули 12 людей, десятки постраждали

Рятувальні роботи тривають, що стало причиною вибуху наразі невідомо (фото ілюстративне)

Через вибух на газопроводі в Китаї 12 людей загинули і 39 серйозно травмовані, госпіталізація знадобилася 150 людям, повідомили державні ЗМІ країни. Вибух стався 13 червня в місті Шиянь, провінція Хубей.

Повідомляється, що рятувальні роботи тривають, що стало причиною вибуху наразі невідомо.

На кадрах з місця подій видно, як рятувальники намагаються дістатися під зруйновані вибухом будівельні конструкції та бетонні плити.

Вибух в Шияні стався через день після того, як восьмеро людей загинули і троє постраждали через витік токсичної речовини метилформіату на підприємстві з переробки хімікатів в південно-західному місті Гуян.

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