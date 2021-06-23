У Гонконзі розпочався перший судовий процес за китайським законом про національну безпеку

У Гонконзі розпочався перший судовий процес за запровадженим Пекіном законом про національну безпеку. Судовий розгляд проходить без присяжних.

23 червня 24-річний Тонг Інь-кіт не визнав себе винним у тероризмі, так само він відкинув обвинувачення у небезпечному водінні.

Тонга заарештували 1 липня минулого року, на наступний день після вступу у силу суперечливого закону про національну безпеку, ухваленому у відповідь на масові протести 2019 року.

Тонга звинувачують у тому, що він врізався у групу поліцейських під час мітингу у 2019 року з плакатом, який закликав до «звільнення» Гонконгу, і поранив трьох силовиків.

Всупереч традиціям загального права, що діють у цій колишній британській колонії, на суді відсутні присяжні. За все тим же законом про національну безпеку, їх може замінити колегія з трьох суддів.

Колишня британська колонія Гонконг є частиною Китаю, але керується нею за принципом «одна країна, дві системи», тобто місто має власну правову систему та права, включно зі свободою слова та свободою преси.

Багато громадян у Гонконгу, а також правозахисні організації та західні демократії звинувачують Пекін у знищенні цих свобод і автономії в останні роки, особливо після масових антиурядових акцій протесту в Гонконзі в 2019 році, під час яких було заарештовано тисячі людей.

У червні 2020 року Пекін запровадив для Гонконгу закон про національну безпеку, в результаті чого найпомітніші продемократичні політики і активісти опинилися або в тюрмах, або у вигнанні.