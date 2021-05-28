Гонконгському медіамагнату Джиммі Лаю дали новий термін ув’язнення через протести в 2019 році

Гонконгський медіамагнат Джиммі Лай отримав 14 місяців тюремного ув’язнення за участь в несанкціонованому протесті в 2019 році. Лай і ще дев’ять продемократичних активістів були засуджені 28 травня за участь в антиурядовій акції протесту 1 жовтня 2019-го, в національний день Китаю, коли відбулися жорсткі сутички між поліцією і протестувальниками.

73-річний медіамагнат вже відбуває термін у в’язниці за участь в інших мітингах протесту в тому році. Мільярдер повинен відбути частину свого нового терміну разом з попереднім, а це означає, що йдеться про загалом 20 місяців в’язниці.

Лаю виунули щонайменше два звинувачення за законом про національну безпеку. Він передбачає кримінальну відповідальність за підривну діяльність, тероризм і змову з іноземними силами.

Раніше цього місяця влада заморозила активи, що належать Лаю, в тому числі його контрольний пакет акцій Next Digital, який видає Apple Daily, таблоїд, що часто критикує керівництво Гонконгу і материкового Китаю.

Колишня британська колонія є частиною Китаю, але керувалася за принципом «одна країна, дві системи», що означає, що місто має свою власну правову систему і права, включаючи свободу слова і свободу друку.

Колишня британська колонія Гонконг є частиною Китаю, але керується нею за принципом «одна країна, дві системи», тобто місто має власну правову систему та права, включно зі свободою слова та свободою преси.

Багато громадян у Гонконгу, а також правозахисні організації та західні демократії звинувачують Пекін у знищенні цих свобод і автономії в останні роки, особливо після масових антиурядових акцій протесту в Гонконзі в 2019 році, під час яких було заарештовано тисячі людей.

У червні 2020 року Пекін запровадив для Гонконгу закон про національну безпеку, в результаті чого найпомітніші продемократичні політики і активісти опинилися або в тюрмах, або у вигнанні.

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