Суд у Гонконзі визнав винними 7 опозиціонерів у справі про протести у 2019 році

Суд в Гонконзі визнав правозахисника і засновника Демократичної партії Мартіна Лі, медіамагната Джиммі Лая і ще п’ятьох опозиціонерів винними в організації та участі у незаконній акції протесту в серпні 2019 року проти впливу Пекіна. Судді належить заслухати аргументи адвокатів, після цього буде винесено вирок, повідомляє Bloomberg.

У несанкціонованій мирній демонстрації 18 серпня 2019 року брали участь близько двох мільйонів людей.

Підсудним може загрожувати до п’яти років в’язниці. Джиммі Лая також звинувачують у порушенні закону про національну безпеку та шахрайстві.

Протести у Гонконзі почалися в червні 2019 року. Приводом став намір місцевої влади ухвалити закон про екстрадицію підозрюваних у злочинах за законодавством материкового Китаю. Опозиція тоді заявила, що Пекін зможе використовувати закон для переслідування дисидентів. Акції протесту супроводжувалися зіткненнями з поліцією і затриманнями.

У червні 2020 року Пекін застосував для Гонконгу закон про національну безпеку, в результаті чого продемократичні політики та активісти опинилися або в тюрмах, або у вигнанні. Опозиційні політики були позбавлені права участі в роботі законодавчих зборів Гонконгу, а десяткам активістів були висунуті звинувачення або почалися розслідування щодо них.

Цього тижня Пекін затвердив реформу виборчої системи Гонконгу, який має статус спеціального адміністративного району Китаю. Вона дозволить Пекіну отримати контроль над відбором кандидатів для парламентських виборів в цьому регіоні і відстороняти від участі у виборах неугодних кандидатів.

Сполучені Штати Америки назвали «прямою атакою» на автономію Гонконгу план Китаю щодо реформування виборчої системи цієї колишньої британської колонії.

Європейський союз вважає, що запропонована Китаєм реформа виборчої системи Гонконгу матиме негативні наслідки та порушує зобов’язання щодо захисту напівавтономного статусу колишньої британської колонії.