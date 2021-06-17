Китай запустив трьох астронавтів на свою частково збудовану космічну станцію

Троє китайських астронавтів 17 червня вирушили до основного модуля «Тяньгун» нової китайської космічної станції, яка частково збудована.

Політ здійснили двоє астронавтів-«ветеранів» та один – новачок. Всі троє залишатимуться на «Тяньгуні» протягом трьох місяців, проводячи експерименти, тестуючи обладнання і готуючи його до отримання двох додаткових модулів наступного року.

Космічний корабель «Шеньчжоу-12» вийшов на орбіту після того, як його ракета злетіла незабаром після запуску зі стартового майданчика «Цзюцюань» на північному заході Китаю.

Це перший пілотований космічний політ Китаю за п’ять років і найтриваліший на сьогоднішній день.

Сьогоднішній запуск є предметом особливої гордості для влади Китаю, оскільки Пекін готується відзначити 1 липня 100-річчя правлячої Комуністичної партії.

Протягом півтора року заплановано ще 11 місій для завершення будівництва космічної станції Tiangong. Влада не виключає, що в наступних екіпажах будуть жінки.

Китай не долучений до діяльності Міжнародної космічної станції (МКС), створеної космічними агентствами США, Європи, Росії, Японії та інших країн – в основному через спротив США.

МКС, запущена в 1998 році, має бути виведена з експлуатації в найближчі кілька років. Раніше Росія заявила, що вийде з проєкту із 2025 року.

Якщо МКС перестане працювати, як планувалося, і якщо Tiangong успішно добудують, Китай буде єдиною країною з постійним аванпостом у космосі.