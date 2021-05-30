Китай успішно запустив вантажний корабель до своєї майбутньої космічної станції

Китайський вантажний космічний корабель «Тяньчжоу-2» успішно стикувався з основним модулем майбутньої космічної станції країни, повідомляють державні ЗМІ.

Це другий з 11 запусків, запланованих до 2022 року.

У автоматизований космічний корабель помістили скафандри, предмети життєзабезпечення, обладнання та паливо для станції, спорудження якої ще триває. Його основний модуль був запущений 29 квітня.

Очікується, що космічна станція буде повністю готова до експлуатації в 2022 році і залишатиметься на низькій навколоземній орбіті близько 15 років. У завершеному вигляді станція важитиме близько 90 тонн. Це майже вп’ятеро менше 420-тонної Міжнародної космічної станції. На її борту зможуть працювати експедиції з трьох осіб.

Пекін витрачає значні кошти на свою космічну програму, намагаючись наздогнати піонерів космосу – Росію і Сполучені Штати.

Раніше цього місяця Китай посадив свій марсохід Zhurong на Марс, ставши третьою країною після США і Росії, яка успішно приземлила корабель на «червоній» планеті.