Для оборони та економіки. Що відомо про супутник, який Україна хоче запустити разом з Ілоном Маском?

ДНІПРО – Фахівці державного конструкторського бюро «Південне» в Дніпрі завершують створення українського супутника «Січ 2-30». Його запуск стратегічно важливий для держави. Україна сподівається відновити свою присутність в навколоземному просторі й бути космічною державою де-факто, а не на папері, кажуть розробники. Завдяки новому супутнику можна буде отримувати цифрові зображення поверхні Землі та моніторити магнітосферу планети. Це перший за останні 10 років вітчизняний апарат, який Україна хоче запустити в космос. Планується, що сам запуск може взяти на себе компанія SpaceX Ілона Маска, перемовини з нею тривають.

Радіо Свобода поспілкувалося з головним конструктором космічних апаратів, комплексів та систем КБ «Південне» Костянтином Білоусовим.

Коли почали створювати, яка готовність зараз

Активна стадія розробки супутника «Січ 2-30» розпочалася 2015 року. Тоді керівництво конструкторського бюро «Південне» запропонувало державі в особі тодішнього президента Петра Порошенка, який відвідував Дніпро, виготовити супутник власним коштом, розповідає головний конструктор космічних апаратів, комплексів та систем бюро Костянтин Білоусов.

Держава брала на себе обов’язки щодо фінансування запуску та подальшої експлуатації апарату. У той час, каже конструктор, ідея була дуже актуальна, але й зараз – не менше. Супутник мав би забезпечити країні незалежний доступ до інформації з космосу – такої цінної, зокрема, для оборони й безпеки.

КБ «Південне» за власні обігові кошти виконало як розробку, так і виготовлення космічного апарату, зазначає Білоусов. Над цим працювало 200 співробітників бюро в Дніпрі, їм допомагали фахівці ще десятка підприємств космічної галузі із Запоріжжя, Харкова, Львова, Києва, де розробляли й випробовували окремі системи та елементи.

Роботи ще тривають. Зараз готовність супутника складає понад 85%, зазначає головний конструктор космічних апаратів КБ. Цього року він має бути повністю готовий до запуску.

Що дасть супутник

Загальна вага супутника становить 170 кілограмів та 40 кілограмів корисного навантаження. Він призначений для одержання цифрових зображень поверхні Землі. Це потрібно як для оборони країни, так і для багатьох галузей її економіки, пояснює фахівець.

Ми зможемо розрізнити на Землі об’єкти, більші ніж 7 мерів. Але інформація буде отримана в досить широкій смузі огляду – 46 кілометрів

«Цей супутник дозволить отримувати у видимому діапазоні зображення Землі з космосу. Супутник планується запустити на орбіту на висоту 500 кілометрів над Землею. Ми будемо отримувати інформацію завширшки 46 кілометрів. І це буде така смуга, на якій буде отримано зображення як лісів, полів, річок, інженерних споруд, так і скупчення якоїсь техніки, що можна використати в різних цілях. Роздільна здатність – 7 метрів. Таким чином, ми зможемо розрізнити на Землі об’єкти, більші ніж 7 мерів. Але інформація буде отримана в досить широкій смузі огляду – 46 кілометрів, і можна одночасно на сході України бачити лінію розмежування, наприклад, за один прохід супутника. Ми можемо знімати, наприклад, карпатські ліси, шукати там місця незаконних вирубок, можемо вивчати процеси забруднення річок та морів, робити картографічні вимірювання», – розповів в інтерв’ю Радіо Свобода Костянтин Білоусов.

На скільки років роботи він розрахований та скільки коштує

Супутник «Січ 2-30» розрахований не менш ніж на 5 років роботи на орбіті, однак фактичне його існування буде залежати від балістичних характеристик, каже один із розробників. Один із головних чинників – висота орбіти.

«Чим нижча орбіта, тим більше верхні шари атмосфери його гальмуватимуть і він буде ходити швидше. Але з меншої висоти ми будемо отримувати кращі, чіткіші зображення. Тому завжди це є компроміс. До того ж, реальна ракета виводить на якусь реальну висоту. Навіть після того, як виведемо супутник, є такий чинник, як атмосферні збудження завдяки сонячній активності. Їх точно спрогнозувати неможливо. Тому, ми вважаємо, що це буде від 3 до 5 років», – зауважив Костянтин Білоусов.

Розробка та виготовлення супутника велися винятково коштом конструкторського бюро, каже Білоусов, отож проблем із фінансуванням на цьому етапі не було. Роботи обійшлися в понад 110 мільйонів гривень.

А втім, на фінальній стадії ще належить багато зробити – виконати підготовку наземного сегменту, транспортування на базу, проведення льотних випробувань, роботи з забезпечення пускових послуг тощо. Це належить до компетенції Національного космічного агентства України. Нещодавно уряд затвердив постанову й визначив джерела фінансування для кожного етапу робіт. Тепер має розпочатись реальне фінансування.

Хто може допомогти із запуском

Паралельно Україна здійснює консультації щодо майбутнього запуску супутника. Оскільки своєї ракети-носія та космодрому держава не має, звертатиметься за допомогою до іноземних партнерів.

Ми на фінальній стадії переговорів, і ця інформація є конфіденційною

Планується, що сам запуск може взяти на себе компанія SpaceX Ілона Маска, перемовини з нею тривають, однак розробники говорять про це обережно.

«Ми на фінальній стадії переговорів, і ця інформація є конфіденційною. Коли буде підписано контракт, тоді – з дозволу наших партнерів – ми оприлюднюватимемо інформацію. Можливість така існує», – сказав Радіо Свобода Костянтин Білоусов.

Три місяці тому стало відомо, що Україна проводить перемовини з компанією американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX щодо запуску власного супутника «Січ 2-30».

Тоді віцепрем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів, що Україна веде перемовини зі SpaceX і хоче запустити супутник у грудні 2021 року.

«У нас є вікно тільки запустити наш апарат у грудні за допомогою іноземного оператора, яким у даному випадку є SpaceX», – заявив тоді Уруський в ефірі телеканалу «Перший діловий», додавши, що невдовзі стане зрозуміло, чи це в принципі можливо зробити.

Скільки це коштуватиме

Запуск українського супутника «Січ 2-30» компанією Ілона Маска SpaceX може коштувати 1,99 мільйона доларів США. Про це розповів очільник Держкосмосу Володимир Тафтай в інтерв'ю «Економічній правді» в квітні.

«Конструкторське бюро «Південне» провело консультації зі SpaceX, і SpaceX переадресувало своєму підрозділу в Німеччині завдання на адаптацію супутника для запуску. Отже, загальна сума контракту на сьогодні становить 1,99 мільйона доларів. Це сума вже з урахуванням всіх технічних питань, пов'язаних із запуском супутника», – сказав Володимир Тафтай.

Що далі?

«Січ 2-30» має стати першим за останні 10 років вітчизняним апаратом, який запустить Україна. Зараз для отримання інформації з космосу країна користується послугами закордонних компаній, кажуть в КБ «Південне». А ще – пропонують країні замислитися над створенням «повного циклу» для вітчизняних космічних апаратів.

«На жаль, Україна не має свого власного космодрому та ракети-носія. Зараз КБ Південне пропонує таку програму і технічні рішення. Якщо буде підтримка з боку держави, можливо, найближчим часом ми й отримаємо власну ракету і будемо з власними ракетами запускати. Треба починати цей рух, якщо Україна хоче бути незалежною космічною державою», – каже Костянтин Білоусов.

Запускати власні супутники власними ракетами для України – не примарна мрія, а цілком реальна перспектива, вважає він. Це потрібно Україні не тільки для відновлення статусу космічної держави «не на папері». Є також фінансовий інтерес – згодом працювати на експорт.

Ми маємо підтвердити, що Україна є космічною державою не тільки на папері, а й в реальності

«Україна від СРСР успадкувала потужну космічну галузь, яка свого часу запустила понад 400 супутників. Ми маємо відновити цю можливість і підтвердити, що Україна є космічною державою не тільки на папері, а й в реальності. Якщо ми будемо мати свій супутник, це буде сигнал для іноземних партнерів, що ми можемо здійснювати такі проєкти, й може призвести до наступних замовлень. Але є такий міжнародний досвід: щоб показати можливості, спершу рідна держава має замовити розробку, отримати зиск від цього», – додав фахівець.

У лютому 2021 року Державне космічне агентство України повідомило Радіо Свобода, що відомство в грудні ініціювало розгляд питання про завершення робіт над супутником дистанційного зондування землі «Січ 2-1» і укладення Генерального графіку завершення створення його наземного сегменту.

В Україні розробником та виробником КС ДЗЗ «Січ-2-1» є державне конструкторське бюро «Південне» імені М. Янгеля. За наземну частину відповідає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

У 2011 році Україна мала запустити на орбіту свій перший телекомунікаційний супутник – «Либідь». Канадське урядове агентство Export Development Canada виділило на проєкт майже 300 мільйонів доларів. Супутник побудували за кордоном, однак досі не запустили. Зараз апарат перебуває на зберіганні в Росії. Наразі справу щодо нього розглядає Вищий антикорупційний суд.

На цю ж тему:

Компанія SpaceX Ілона Маска і NASA запустили до МКС корабель з чотирма астронавтами на борту

Запуск супутника «Січ» обійдеться Україні майже у 2 млн доларів – депутатка

Кабінет міністрів визначив джерела фінансування запуску українського супутника

Засекречений космос | #ВУКРАЇНІ