Засекречений космос | #ВУКРАЇНІ

«Україна повертається в космос» або «Українці на місяці». Вперше за багато років «Укркосмос» разом з НАСА стали частиною амбітної програми з дослідження поверхні Місяця і місячного заселення. Україна довгі роки вважалася космічною державою. Понад 20 підприємств під грифом «цілком таємно» спільно розробляли зброю і ракети. Але 90-ті, а пізніше відсутність космічної програми внесли свої корективи. Незважаючи ні на що, українському космосу бути. #ВУкраїні розкриває секрети: про найстрашнішу зброю у світі, про українські супутники та унікальні нові розробки.