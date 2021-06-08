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08 червня 2021, Київ 13:13
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Як Ілон Маск допоможе Україні відстежувати російських військових?

Як Ілон Маск допоможе Україні відстежувати російських військових?
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Як Ілон Маск допоможе Україні відстежувати російських військових?

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В кінці 2021 Україна планує вивести на орбіту свій супутник «Січ-2-30». Якщо не брати до уваги студентські космічні апарати, то цей запуск повинен стати першим для країни за останні 10 років.

Супутник призначений для зйомки поверхні Землі з космосу і буде працювати в тому числі в інтересах нацбезпеки і оборони. Навіщо супутникові знімки українським військовим? Яку саме інформацію про противника на Донбасі вони зможуть отримувати від космічного апарату і що за роль у всьому цьому процесі відіграє Ілон Маск?
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