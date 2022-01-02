У січні очікуємо на запуск українського супутника зі SpaceX – Маркарова

Український космічний апарат «СІЧ-2-30», як очікують, запустять в січні цього року, заявила посол України в США Оксана Маркарова в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Тут ми очікуємо гарної погоди. Це має трапитися вже, сподіваюся, упродовж наступних тижнів. Точно у січні очікуємо на запуск нашого супутника», – зазначила вона.

Дипломат додала, що Україна активно займається питанням розширення співпраці з НАСА і приватними компаніями.

«І дуже активно працюємо над розширенням нашої співпраці не тільки з НАСА (зустріч президента Зеленського вперше з адміністратором НАСА заклала дуже серйозний план нашої співпраці у майбутньому), але і з приватними компаніями», – сказала Маркарова.

Супутник дистанційного зондування землі «СІЧ-2-30» розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро «Південне» в Дніпрі. У космос його відправить ракетою-носієм Falcon 9 компанія Ілона Маска Space-X. Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна планує запустити в космос.

Запуск супутника «СІЧ-2-30» запланували на 10 січня 2022 року.

Раніше запуск планувався до кінця 2021 року.