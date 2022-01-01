Впродовж 2021 року світ приходив до тями після потрясінь, викликаних появою COVID-19, а у 2022-му він вибудовуватиме «нову нормальність», у яку людство пірнуло через пандемію. Два роки із коронавірусом змінили уклад життя людей у всьому світі – працювати вдома стали значно більше людей, міжнародні подорожі ускладнились, а суспільство в цілому стало більше залежати від цифрових комунікацій.

За лічені тижні COVID-19 відправив світ в інше майбутнє – за три місяці пандемії бізнес був змушений зробити стрибок у діджиталізації, який в інших умовах тривав би близько п’яти років, говорять у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey. А у 2022 році технічний розвиток має стати ще стрімкішім.

Як говорить підприємець та футуролог Пітер Діамандіс, наступні десять років стануть більш значними з точки зору наукового прогресу, аніж попереднє сторіччя. Технологічні винаходи перевернуть наше розуміння медицини, енергетики, транспорту та інших галузей людської діяльності.

«В наступні десять років ми заново винайдемо кожну галузь. Все розвивається швидше ніж ми очікували, оскільки кількість людей, які мають доступ до технологій, збільшується. Тому ми можемо вирішувати більше проблем», – заявив Діамандіс в інтерв’ю The Guardian у 2020 році. Ці зміни торкнуться і урядів, і корпорацій, і пересічних людей по всьому світу.

Перш за все, можна очікувати, що світ все більше переходитиме у віртуальність – від фінансів до високої моди. Також вже на горизонті зміни у «чистій енергетиці» та біотехнологіях, що можуть допомогти розв'язати проблему зміни клімату та важких хвороб.

Космос, яким тільки нещодавно почали займатися приватні гравці, перетворюється на простір нового військового змагання між урядами різних країн, перш за все, Сполучених Штатів та Китаю. Політичні свари між Вашингтоном й Пекіном призвели до гострої нестачі напівпровідників – цей дефіцит може вплинути на ланцюги поставок по всьому світу.

Розповімо детальніше про ці та інші виклики для людства у 2022-му році.

Основи Метавсесвіту

В жовтні 2021 року засновник «Фейсбуку» Марк Цукерберг заявив, що перейменує компанію в «Meta» – він планує зосередити зусилля на створенні так званого «метавсесвіту». Цей намір привернув неабияку увагу до ідеї, що існувала та обговорювалась кілька десятиріч.

По суті, метавсесвіт – це гіпотетична модель Інтернету, що підтримує 3D віртуальні середовища. Потрапити до неї можна через звичайний комп’ютер, а також за допомогою спеціальних гарнітур віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR). У світі вже з’явились деякі елементи метавсесвіту, а саме життя стає все більше віртуальним. Наприклад, людство вже користується такими грошовими одиницями як NFT – невзаємозамінними токенами. І схоже, що ця технологія буде неспинно розвиватись у 2022 році й далі.

Менше ніж за рік у NFT перевели понад 400 мільйонів доларів. За підрахунками Forbes, щомісяця в них вкладають по 40 мільйонів доларів, а прибутки власників NFT постійно зростають.

Конвергенція фізичних та віртуальних «особистостей» людей також підсилюється, і цю тенденцію все активніше монетизують великі корпорації. У жовтні 2021-го компанія Nike подала заявку на торговельну марку в рамках підготовки до продажу віртуальних кросівок і одягу. Нещодавно вона також придбала стартап, щоб прискорити свою «цифрову трансформацію». Інші модні бренди також працюють із метавсесвітом – нещодавно віртуальну сумочку продали за 4 тисячі, а віртуальну діадему за 341 тисячу доларів.

Зростають навіть ціни на цифрові особняки, а архітектурні компанії вже вимагають до 300 тисяч доларів за дизайн віртуальної оселі.

«Метавсвіт вже з нами. Це важлива концепція, яку люди повинні розуміти, аналізуючи довгострокові перспективи зростання багатьох технологічних компаній. Хоча великого прориву ще доведеться почекати, ми можемо бути до нього ближче, аніж всі очікують», – вважає старший аналітик американської брокерської фірми Alliance Berstein Марк Шмулік.

«Чисті технології» готові до розвитку

Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату (IPCC) у своїй доповіді заявила, що якщо людство й надалі буде залежати від горючих корисних копалин, температура на планеті зростатиме безпрецедентними темпами у порівнянні з останніми двома тисячами років. Наслідки цього очевидні – рекордні посухи, лісові пожежі та повені по всьому світу.

Експерти ООН вважають, що ситуація погіршуватиметься, якщо викиди парникових газів залишаться на тому ж рівні. Отже, саме від розв'язання енергетичних проблем в різних країнах світу залежить, наскільки серйозним буде вплив кліматичних ефектів на планету в цілому

Приводом для обережного оптимізму є потенціал таких технологій як відновлювані джерела енергії, екологічний транспорт, енергоефективні будівлі та стійке споживання води. Згідно із прогнозами саме ці напрямки мають зростати і повною мірою реалізувати себе у 2022 році.

Згідно із річною доповіддю McKinsey, у 2050 році 75% світової енергії будуть забезпечуватись екологічно чистими матеріалами. Ціни на так звані «чисті технології» продовжують падати, а їхнє використання в різних галузях економіки зростати.

Водночас аналітики попереджають про неочікувані наслідки переходу, зокрема на «чисту енергетику». 2/3 світового виробництва кобальту зосереджені в Конго – ця країна грає центральну роль у виробництві батарей для електромобілів. Автовиробники планують поступово відмовитись від використання бензинових двигунів з кліматичних причин.

Цей крок може пригальмувати зростання температури на планеті, але як нещодавно з’ясували журналісти New York Times, нова технологія залежить від експлуатації людей, зокрема в Конго.

Біотехнологічна революція?

Швидка розробка працездатної вакцини проти COVID-19 та спроможність швидко ідентифікувати та розшифровувати нові штами вірусу стали можливими завдяки великим досягненням у галузі біотехнологій, що в цьому році можуть зрости ще більше. ​

За даними консалтингової компанії Deloitte, за останні десять років вартість секвенування геному людини знизилась в 45 разів. Можливість швидко проаналізувати генетичні матеріали відкриває нові можливості в різних сферах, від розробки нових вакцин до персоналізованої медицини та генної терапії. Аналітики Deloitte вважають, що у 2022 році винаходи в галузі біотехнологій призведуть до важливих наслідків в економіці та вплинуть на різні індустрії від медицини та сільського господарства до енергетики.

Дефіцит напівпровідників

У 2017 році торговельні та технологічні протистояння між Сполученими Штатами та Китайською народною республікою стали відомі громадськості, і відтоді більшість уваги було прикуто до конфлікту із Huawei – китайським лідером в галузі 5G, який виконував багато міжнародних замовлень.

Але більш серйозні проблеми для Китаю створюють кроки США з блокування комуністичній країні доступу до ключових компонентів для напівпровідників. Ці проблеми можуть вплинути і на міжнародну торгівлю та виробництво.

Зусилля з припинення постачання найсучасніших напівпровідників китайським фірмам і заохочення до будівництва заводів з виробництва чіпів на території Сполучених Штатів не тільки втягнули промисловість у геополітичне суперництво, але й сприяли нестачі важливих деталей.

Напівпровідники потрібні усюди – від сучасних автівок до електричних зубних щіток. Але зараз їх не вистачає – китайські компанії намагаються збільшити запаси дефіцитних компонентів.

«В усіх речах, якими ми користуємося, наприклад смартфонах, дуже багато таких чипів. Без них виробництво неможливе, а чипів не вистачає», – говорить аналітик дослідницької компанії Gartner Алан Пріслі. В короткостроковій перспективі це призведе до зростання цін та тимчасового дефіциту деяких товарів на ринку споживчих товарів, але в довгостроковій країнам доведеться будувати власні ланцюги виробництва й поставок напівпровідників.

Сьогодні більшість таких чипів виробляється в Китаї, на другому місті – Сполучені Штати. Водночас обидва гравці залежать від компонентів, які виробляються у конкурента чи в інших країнах світу. Сьогодні уряди КНР та США докладають величезних зусиль та інвестують мільярди доларів для створення автономних виробничих ланцюгів.

Про бажання створити власну фабрику з виробництва напівпровідників заявили і в Єврокомісії – Європа хоче бути більш незалежною у технологічному протистоянні.

Війна у космосі

16 листопада 2021 року Росія збила на орбіті Землі свій старий супутник – без попередження і потенційно ризикнувши безпекою американських астронавтів. Вже 13 грудня Сполучені Штати провели випробування своєї системи захисту супутників від атак з боку КНР та Росії.

Навчання пройшли у вигляді комп’ютерної симуляції – вони передбачали ракетний обстріл, глушіння зв’язку зі супутниками та інші прийоми радіоелектронної боротьби у космосі. Протистояння в космосі стає все більш потужним, вважає перший заступник командувача Космічних сил США генерал Девід Томпсон. За його оцінкою, до кінця десятиліття Китай може обігнати Сполучені Штати і стати провідною державою в космосі.

Вочевидь реальна тактика війни на орбіті значно відрізнятиметься від того, що можна побачити у «Зоряних війнах», такі дії все ж таки можна розцінити як акт агресії. Наприклад згідно із повідомленнями в ЗМІ, китайські військові розміщують на землі лазерні гармати для виведення з ладу чи пошкодження американських розвідувальних супутників. Вони також ймовірно розробляють супутники, що зможуть своїми маніпуляторами захоплювати американські космічні пристрої.

Найбільшою проблемою є відсутність договорів, доктрин чи інших правових норм щодо конфліктів у космосі, говорить науковий співробітник з космічної безпеки Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння Деніел Поррас.

«Немає правил взаємодії, немає обов’язкових для виконання заборон втручання у космічні системи інших країн», – говорить експерт.

Гонка озброєнь у космосі прискорюється, і поки, на думку Порраса, дипломатичний варіант розвитку подій не прогнозується. Занадто стрімкім є розвиток технологій за відсутності будь-якого контролю озброєнь у космосі.