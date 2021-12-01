NASA перенесло вихід у відкритий космос через ризик, пов’язаний з космічним сміттям

Американське аерокосмічне агенство NASA відклало вихід у відкритий космос, щоб замінити несправну антену на Міжнародній космічній станції через підвищений ризик зіткнення уламків із астронавтом або МКС.

Перенесення може бути пов’язане із уламками від випробування російської протисупутникової ракети 15 листопада, внаслідок чого, за словами представників NASA, було утворено тисячі одиниць космічного сміття.

Через кілька годин після призупинення місії 30 листопада NASA вказало, що уламки не є небезпечними, і перенесло вихід у відкритий космос на 2 грудня.

Спочатку два американські астронавти мали вирушити за межі космічної станції. Але приблизно за п’ять годин до вильоту NASA заявило про ризик від уламків.

Представник агенства Гері Джордан сказав, що немає інформації про розмір уламків, його близькість до космічної станції чи кількість об’єктів. Пізніше він сказав агенції Reuters, що немає жодних даних на те, що це пов’язано з випробуванням російської ракети.

Представник NASA заявив про уламки від руйнування російського супутника під час пресконференції 29 листопада, заявивши, що це означає на 7 відсотків більший ризик проколу скафандрів астронавтів. Але йшлося про загалом допустимі рівні. За словами Дани Вейгель, заступника керівника програми космічної станції NASA, хмара уламків підірваного супутника з того часу розсіялася.