Донбас та Росія: чого бояться у 2022 по обидва боки кордону?

Як починається 2022-й на Донбасі? Донецьк, Маріуполь, Ростов: про що розповідають люди та до чого готуються? Як живуть місцеві? Війна України та Росії триває. Що говорять люди про можливе масштабне вторгнення російської армії в Україну та про переміщення російських військових та техніки?