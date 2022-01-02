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Донбас та Росія: чого бояться у 2022 по обидва боки кордону?

Донбас та Росія: чого бояться у 2022 по обидва боки кордону?
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Донбас та Росія: чого бояться у 2022 по обидва боки кордону?

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Як починається 2022-й на Донбасі? Донецьк, Маріуполь, Ростов: про що розповідають люди та до чого готуються? Як живуть місцеві? Війна України та Росії триває. Що говорять люди про можливе масштабне вторгнення російської армії в Україну та про переміщення російських військових та техніки?

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Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.

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