Про це у новому спецпроєкті Донбас Реалії.
Донбас та Росія: чого бояться у 2022 по обидва боки кордону?
Як починається 2022-й на Донбасі? Донецьк, Маріуполь, Ростов: про що розповідають люди та до чого готуються? Як живуть місцеві? Війна України та Росії триває. Що говорять люди про можливе масштабне вторгнення російської армії в Україну та про переміщення російських військових та техніки?
Випуски
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18:00, 26 грудня 2021
Якою може бути війна між Україною та Росією у 2022 році? | Донбас Реалії
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18:05, 19 грудня 2021
Як Росія приховує своїх військових на Донбасі? | Донбас Реалії
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18:00, 12 грудня 2021
Як Україна зупинить російську армію? | Донбас Реалії
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18:00, 28 листопада 2021
Війська на кордоні України: куди вдарить Росія? | Донбас Реалії
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18:00, 21 листопада 2021
Бої за 32 блокпост: чому Україна зазнала важких втрат? | Донбас Реалії
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