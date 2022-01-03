США, Китай, Британія, Франція та Росія виступили із заявою про недопущення ядерної війни

Лідери п’яти країн-постійних членів Ради Безпеки ООН – США, Китаю, Британії, Франції та Росії – виступили з спільною заявою про недопущення ядерної війни і необхідність зниження стратегічних ризиків. Цей документ розміщений на сайті Білого дому, Кремля та Єлисейського палацу.

«Ми знову заявляємо про актуальність раніше зроблених нами заяв про ненацілювання і підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одне на одного або будь-яку іншу державу», – йдеться в спільній заяві.

У документі є словосполучення, яке використовувалося ще за часів радянсько-американських переговорів про роззброєння – «в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв’язана».

Країни-підписанти також оголосили про наміри зміцнювати заходи, які б дозволили уникнути несанкціонованого застосування ядерної зброї.

Заява була опублікована в час, коли країни Заходу вважають, що Росія може готувати повномасштабне вторгнення в Україну. Росія це заперечує. Через зосередження значних військових підрозділів біля українських кордонів президент США Джо Байден за останній тиждень провів телефонні розмови з президентами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.