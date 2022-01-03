Загрожували військовому обʼєкту: у Багдаді в річницю вбивства генерала Сулеймані збили два безпілотники

Два безпілотних апарати зі зброєю були збиті в міжнародному аеропорту столиці Іраку Багдада, коли вони наближалися до військового об’єкта, де розміщені американські сили. Про це джерела в силах безпеки повідомили інформагенціям AFP та AP 3 січня.

Описуючи безпілотні апарати як «дрони-смертники», представник міжнародної коаліції, яка протистоїть угрупованню «Ісламська держава» сказав AP, що інцидент був «небезпечним нападом на цивільний аеропорт».

Повідомлень про пошкодження чи поранення внаслідок інциденту не надходило, це підтвердили іракські чиновники.

Інцидент стався в другу річницю вбивства очільника елітних сил «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані та його іракського лейтенанта Абу Хаміда аль-Мухандіса. Це сталося в результаті удару американського безпілотника поблизу аеропорту Багдада. Повітряний удар, схвалений тодішнім президентом США Дональдом Трампом, стався у відповідь на атаки проти інтересів Сполучених Штатів в Іраку.