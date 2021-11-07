В Україні засудили «замах на прем’єр-міністра Іраку»

В Україні «рішуче засуджують замах на прем’єр-міністра Республіки Ірак Мустафу аль-Кадімі, скоєний 7 листопада». Таке повідомлення оприлюднило Міністерство закордонних справ України на своєму сайті.

«Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави. Закликаємо політичні сили Іраку до стриманості, продовження діалогу та забезпечення реалізації волі іракського народу, яка знайшла своє відображення в результатах нещодавніх парламентських виборів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомило Радіо Свобода дещо раніше 7 листопада, в Іраку резиденцію прем’єр-міністра Мустафи аль-Кадімі атакували за допомогою дрона з вибухівкою. У заяві канцелярії прем’єра заявили, що напад стався вранці 7 листопада. Резиденція розташована в «зеленій зоні» Багдаду поруч із урядовими й дипломатичними будівлями.

Голова уряду не постраждав і вже виступив на державному телебаченні із закликом до спокою.

Відповідальність за замах наразі ніхто на себе не взяв.

Вже засудили напад Сполучені Штати Америки. «Ми із полегшенням дізналися, що прем’єр-міністр не постраждав. Цей очевидний акт тероризму, який ми рішуче засуджуємо, був спрямований на серце іракської держави», – сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Напад стався на тлі протестів проіранських політичних сил проти підсумків парламентських виборів в Іраку. Напередодні в Багдаді відбулася чергова демонстрація прихильників руху «Фатах», який зазнав поразки на виборах. Вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Демонстрації продовжуються вже кілька тижнів.