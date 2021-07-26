Президент США обіцяє завершити бойову місію в Іраці до кінця року

Президент США Джо Байден заявив, що бойова місія американських військ в Іраці завершиться до кінця цього року.

Як сказав він напередодні зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Мустафою аль-Кадімі, який прибув до Вашингтону, критично важливою для безпеки регіону залишається спільна боротьба з угрупованням «Ісламська держава», тому контртерористична операція, спільна з владою Іраку, буде тривати і після виведення бойових частин.

Він не уточнив, скільки військовослужбовців США планується далі залишити в Іраці для участі в такій операції.

На думку фахівців, скорочення чисельності американських військ у цій країні може бути незначним, просто ті, хто лишаться, перейдуть від бойової місії до навчально-тренувальної.

Із кінця 2020 року в Іраці перебуває близько 2500 військовослужбовців США.

План завершити бойову місію в цій країні йде слідом за рішенням Байдена повністю вивести війська США і союзників із Афганістану до 11 вересня; пізніше він заявляв, що виведення власне американських військ завершиться до 31 серпня, а деякі країни-союзниці виведення своїх військ із Афганістану вже завершили.

Байден обіцяє продовжити антитерористичні зусилля в широкому регіоні Близького Сходу, але при цьому змістити більше уваги на Китай як на виклик безпеці на тривалу перспективу.