Військова місія США в Афганістані завершиться 31 серпня – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що військова місія США в Афганістані завершиться 31 серпня.

«Ми завершуємо найдовшу війну Америки», – сказав Байден у промові щодо завершення місії.

Він додав, що тепер «афганські лідери повинні об’єднатися і рухатись у майбутнє».

Байден також запевнив, що США гарантують безпеку афганцям, які працювали на американські збройні сили, і їхнім родинам.

«У Сполучених Штатах для вас є дім», – сказв він.

За словами Байдена, Вашингтон вже цього місяця розпочне евакуаційні рейси для афганців, які отримали спеціальні візи США. Але він сказав, що влада США також допоможе декому із них переїхати в треті країни.

Днями американські військові передали авіабазу Баграм афганським Силам національної безпеки й оборони після того, як вона майже 20 років служила центром операцій під керівництвом США в країні.

Відколи США почали виводити свої сили на початку травня, «Талібан» взяв під контроль десятки районів. Це викликало занепокоєння через долю уряду Кабула, підтримуваного Заходом, і афганських сил безпеки.

Міжнародні ж сили мають бути виведені з Афганістану до 11 вересня, до 20-ї річниці терактів у США, здійснених «Аль-Каїдою», які привели до вступу сил під командуванням США в Афганістан і усунення від влади уряду тілібів.