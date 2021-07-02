Американські військові передали афганському уряду авіабазу Баграм після 20 років використання

Американські військові передали авіабазу Баграм афганським Силам національної безпеки й оборони після того, як вона майже 20 років служила центром операцій під керівництвом США в країні.

База, побудована Радянським Союзом, була найбільшим військовим об’єктом, який сили США і НАТО використовували в Афганістані. Десятки тисяч військовослужбовців дислокувалися там на піку військової кампанії США.

Авіабазу повністю передали афганським силам, повідомили чиновники на умовах анонімності.

«Усі сили коаліції залишили Баграм», – заявив один посадовець агентству AFP, не уточнюючи, коли останні представники США і НАТО пішли з бази.

Водночас афганський чиновник заявив, що база буде офіційно передана уряду Афганістану на церемонії 3 липня.

«Талібан» заявив, що «вітає і підтримує» вихід усіх сил США і НАТО з Баграму.

Міжнародні сили мають бути виведені з Афганістану до 11 вересня, до 20-ї річниці терактів у США, здійснених «Аль-Каїдою», які привели до вторгнення сил під командуванням США в Афганістан і усунення від влади уряду «Талібану».

Відколи США почали виводити свої сили на початку травня, «Талібан» взяв під контроль десятки районів. Це викликало занепокоєння через долю уряду Кабула, підтримуваного Заходом, і афганських сил безпеки.

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