Загроза тотальної війни: афганці, для захисту від талібів, беруться за зброю (фотогалерея)

Афганці, на тлі виведення американських військ із країни і посилення влади талібів, формують ополчення і беруться за зброю, готуючись протистояти можливому наступу «Талібану», який уже взяв під свій контроль десятки районів на півночі країни. Оглядачі побоюються повторення сценарію 90-х років, коли етнічно-релігійна війна охопила всю країну.

Ця фотографія теж зроблена 23 червня. Жителі Гузари, що на заході провінції Герат, присягнулися боротися разом з урядовими силами безпеки Афганістану проти талібів​

США вже вивезли з Афганістану більше половини своїх сил в рамках запланованого повного виведення. Цей процес спричинив певну кризу, оскільки таліби почали брати під свій контроль десятки районів країни. Переважно у північній частині країни.

Жителька Кабулу Муніса Рашид сказала Радіо Свобода, що у місті уже відчувається відсутність американських військ. «В кожному будинку, в кожному офісі, друзі, родичі та колеги говорять між собою про те, що ситуація погіршується». Рашид працює в проєкті, який фінансується Світовим банком. Вона каже, що чула, як люди говорили, що бачили «як «Талібан» наближається до Кабулу».

Заступник лідера «Талібану» мулла Абдул-Гані Барадар заявив AFP, що після того, як американські війська залишать країну, права всіх афганців, включаючи жінок, будуть дотримуватися відповідно з «прекрасною релігією ісламом» і афганськими традиціями. Коли в кінці 1990-х в Афганістані правили таліби, вони жорстоко обмежували права жінок. Ці обмеження продовжували діяти і останніми роками по відношенню до людей, які живуть в частинах Афганістану, контрольованих талібами.

Муніса Рашид каже, що, сподівається, що уряду Афганістану і лідерам «Талібану» вдасться укласти угоду. «Але я просто боюся сказати, я не знаю, що буде з нами [жінками] в тому, що стосується освіти або виходу з дому, роботи в офісі... Останнім часом життя афганських жінок стало відносно непоганим, але я впевнена, що, коли ситуація зміниться, вони втратять впевненість і будуть боятися виходити з дому», – говорить вона.

У горах Вардак, на захід від Кабулу, ополченці з числа хазарейців захищали провінцію від талібів, що вели наступ. Водночас, у хазарейців непрості відносини з урядовими військами.