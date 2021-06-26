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Загроза тотальної війни: афганці, для захисту від талібів, беруться за зброю (фотогалерея)

Фото:Jalil Rezayee (EPA-EFE)

Афганці, на тлі виведення американських військ із країни і посилення влади талібів, формують ополчення і беруться за зброю, готуючись протистояти можливому наступу «Талібану», який уже взяв під свій контроль десятки районів на півночі країни. Оглядачі побоюються повторення сценарію 90-х років, коли етнічно-релігійна війна охопила всю країну.

Ополченці приєднуються до афганських сил безпеки під час мітингу в Кабулі. Афганістан, 23 червня 2021 року
Ополченці приєднуються до афганських сил безпеки під час мітингу в Кабулі. Афганістан, 23 червня 2021 року

Ця фотографія теж зроблена 23 червня. Жителі Гузари, що на заході провінції Герат, присягнулися боротися разом з урядовими силами безпеки Афганістану проти талібів​

Майже півтисячі жителів району Гузара, які взяли в руки зброю для боротьби з талібами, ідуть разом із афганськими солдатами. 23 червня 2021 року
Майже півтисячі жителів району Гузара, які взяли в руки зброю для боротьби з талібами, ідуть разом із афганськими солдатами. 23 червня 2021 року

США вже вивезли з Афганістану більше половини своїх сил в рамках запланованого повного виведення. Цей процес спричинив певну кризу, оскільки таліби почали брати під свій контроль десятки районів країни. Переважно у північній частині країни.

Американські льотчики сідають на транспортний літак, яким вивозять американські війська з Афганістану. Катар, 27 квітня 2021 року
Американські льотчики сідають на транспортний літак, яким вивозять американські війська з Афганістану. Катар, 27 квітня 2021 року

Жителька Кабулу Муніса Рашид сказала Радіо Свобода, що у місті уже відчувається відсутність американських військ. «В кожному будинку, в кожному офісі, друзі, родичі та колеги говорять між собою про те, що ситуація погіршується».

Рашид працює в проєкті, який фінансується Світовим банком. Вона каже, що чула, як люди говорили, що бачили «як «Талібан» наближається до Кабулу».

Заступник лідера «Талібану» мулла Абдул Гані Барадар (в центрі) та інші члени делегації на конференції у Москві щодо миру в Афганістані. 18 березня 2021 року
Заступник лідера «Талібану» мулла Абдул Гані Барадар (в центрі) та інші члени делегації на конференції у Москві щодо миру в Афганістані. 18 березня 2021 року

Заступник лідера «Талібану» мулла Абдул-Гані Барадар заявив AFP, що після того, як американські війська залишать країну, права всіх афганців, включаючи жінок, будуть дотримуватися відповідно з «прекрасною релігією ісламом» і афганськими традиціями.

Коли в кінці 1990-х в Афганістані правили таліби, вони жорстоко обмежували права жінок. Ці обмеження продовжували діяти і останніми роками по відношенню до людей, які живуть в частинах Афганістану, контрольованих талібами.

Ополченець іде повз будівлю, на стіні якої висить портрет президента Афганістану Ашрафа Гані. Гузара, 23 червня 2021 року
Ополченець іде повз будівлю, на стіні якої висить портрет президента Афганістану Ашрафа Гані. Гузара, 23 червня 2021 року

Муніса Рашид каже, що, сподівається, що уряду Афганістану і лідерам «Талібану» вдасться укласти угоду. «Але я просто боюся сказати, я не знаю, що буде з нами [жінками] в тому, що стосується освіти або виходу з дому, роботи в офісі... Останнім часом життя афганських жінок стало відносно непоганим, але я впевнена, що, коли ситуація зміниться, вони втратять впевненість і будуть боятися виходити з дому», – говорить вона.

Озброєні цивільні люди стоять поруч з афганськими силами безпеки, демонструючи підтримку. Околиці Кабулу 23 червня​ 2021 року
Озброєні цивільні люди стоять поруч з афганськими силами безпеки, демонструючи підтримку. Околиці Кабулу 23 червня​ 2021 року

На цій фотографії, зробленій 9 січня 2021 року, у районі Хіса-е-Авалі Бехсуд провінції Майдан Вардак, озброєне ополчення хазарейського руху «Опір за справедливість» патрулює місто, щоб не допустити його захоплення бойовиками «Талібану». Хазарейці, які складають приблизно від 10 до 20 відсотків 38-мільйонного населення Афганістану, давно переслідувались талібами за свою, в основному, шиїтську віру.
На цій фотографії, зробленій 9 січня 2021 року, у районі Хіса-е-Авалі Бехсуд провінції Майдан Вардак, озброєне ополчення хазарейського руху «Опір за справедливість» патрулює місто, щоб не допустити його захоплення бойовиками «Талібану». Хазарейці, які складають приблизно від 10 до 20 відсотків 38-мільйонного населення Афганістану, давно переслідувались талібами за свою, в основному, шиїтську віру.

У горах Вардак, на захід від Кабулу, ополченці з числа хазарейців захищали провінцію від талібів, що вели наступ. Водночас, у хазарейців непрості відносини з урядовими військами.

Хазарейске ополчення патрулює дорогу в провінції Вардак
Хазарейске ополчення патрулює дорогу в провінції Вардак

Бойовики вступали в сутички з урядовими військами – це відлуння конфліктів 1990-х років, в яких ополченці, частково розділені за етнічною і племінною ознакою, вели руйнівні територіальні війни. Є побоювання, що сценарій «90-х» може виникнути знову в спустошеному війною Афганістані. Тоді, у вересні 1996 року прихильниками руху «Талібану» повалили уряд і створили Ісламський Емірат Афганістан, який проіснував до 2001 року.

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