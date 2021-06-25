Афганістан: сутички посилюються, урядові війська намагаються відтіснити талібів із зайнятих позицій

Сили безпеки Афганістану вступили в запеклі сутички із екстремістським угрупованням «Талібану» по всій території країни. Як повідомили місцевій службі Радіо Свобода афганські чиновники 25 червня, протягом попередньої доби почалися бої в північних провінціях Баглан, Кундуз, Балх, Тахар та Фар’яб, у південносхідних Пактії та Забулі.

Це сталося після того, як афганські урядові війська почали наступальні операції проти талібів.

Протягом останніх тижнів угруповання бойовиків взяли під контроль десятки районів, де раніше перебували урядові силовики, викликаючи занепокоєння уряду Кабула, який визнаний Заходом.

Представник Міністерства оборони заявив, що за минулу добу афганські війська відбили у повстанців дев’ять районів, а також почалися операції в інших районах, захоплених угрупованням за останні тижні.

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За словами прессекретаря Фавада Амана, понад 200 бойовиків «Талібану» загинули в ході наземних операцій, які підтримуються повітряними ударами.

Місцеві лідери підтвердили, що три райони в провінціях Пактія, Баглан і Фар’яб були повернуті під контроль урядових сил.

Тим часом речник «Талібану» Забіхулла Муджахід заперечує, що угруповання втратило контроль над цими районами, і стверджує, що воно, навпаки, захопило ще чотири райони в Баглані, Фар’ябі та інших місцях.

Абдул Захір Файзада, губернатор провінції Гор, заявив, що сили безпеки відійшли з району Дуліна в цій провінції.

Тим часом на тлі невизначеності через вихід американських та міжнародних військ та недавніми поступом «Талібану» президент Ашраф Гані та інші афганські чиновники планують зустріч із президентом США Джо Байденом.

Американські військові заявляють, що вже вивели з регіону більше половини з 3 500 військових, а також вивозять обладнання.

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Посилаючись на невідомих американських чиновників, агентсво AP 24 червня повідомило, що, як очікується, близько 650 американських військовослужбовців залишатимуться в Афганістані для забезпечення безпеки дипломатів після завершення виведення основних військових сил.

Під час візиту до Парижа 25 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії «Талібану» «абсолютно не узгоджуються» з мирним вирішенням афганського конфлікту.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією на місцях в Афганістані, а також дуже уважно слідкуємо, чи «Талібан» взагалі серйозно ставиться до мирного врегулювання конфлікту», – сказав Блінкен на спільній пресконференції з французьким міністром закордонних срав.

Мирні переговори між представниками уряду Афганістану і «Талібаном», і так сповільнені, переважно зупинилися, коли Байден оголосив про вихід американських військ до 11 вересня замість попереднього дедлайну 1 травня, як зобов’язувалася попередня адміністрація США.