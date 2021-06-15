Афганістан: бойовики вбили 5 медиків, які проводили вакцинацію від поліомієліту

В Афганістані 15 червня бойовики напали на кілька бригад, які здійснювали вакцинацію від поліомієліту. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ять медпрацівників. Це другий подібний напад за менше ніж три місяці.

Як повідомив Радіо Свобода представник губернатора провінції Нангархар, ще чотири людини отримали поранення.

У поліції заявили, що медики були вбиті протягом двох годин у трьох різних місцях. Правоохоронці дійшли висновку, що напад був скоординованим.

Жодна група наразі не взяла на себе відповідальність за напад. У цьому районі діють як бойовики «Талібану», так і «Ісламської держави».

У березні бойовики вбили трьох медпрацівниць у місті Джелалабад на сході Афганістану. Відповідальність за напад взяла на себе «Ісламська держава».

Афганістан і сусідній Пакистан – єдині дві країни в світі, де поліомієліт є ендемічним. У 2020 році Нігерія була оголошена вільною від поліовірусу.

Минулого тижня двоє поліцейських, які забезпечували безпеку вакцинаторів від поліомієліту на північному заході Пакистану, були застрелені бойовиками.