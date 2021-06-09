Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
09 червня 2021, Київ 19:41
Новини | Політика

Україна вивела свій контингент із Афганістану – Міноборони

За даними Міноборони, до складу тренувально-дорадчої місії НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані входив 21 військовослужбовець Збройних сил України

Весь особовий склад українського національного персоналу в місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» повернувся в Україну, повідомило Міністерство оборони.

За повідомленням, військові повернулися у період з 1 по 5 червня рейсом літака Повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76МД.

«Планове повернення відбулося, відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 року за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів місії», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, до складу тренувально-дорадчої місії НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані входив 21 військовослужбовець Збройних сил України.

«Основними завданнями українського національного персоналу були: виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі місії РП-А; ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що отриманий досвід українські військовослужбовці застосовуватимуть вдома, зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії Росії в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Тренувально-дорадча місія НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані розпочала діяльність на початку 2015 року в рамках реалізації рішень саміту Альянсу в Чикаго (травень 2012 року) щодо надання уряду Афганістану подальшої допомоги у розвитку Афганських національних сил безпеки і оборони.

Перед тим Україна тривалий час (від 2007 року) брала участь у попередній міжнародній місії під проводом НАТО в Афганістані, Міжнародних силах сприяння безпеці (ISAF), яка завершилася з кінцем 2014 року і яку з початку 2015 року замінила нинішня місія.

Сполучені Штати та НАТО навесні офіційно почали виведення решти військ із Афганістану. Сили західних союзників залишають потерпілу від десятиліть війни країну з невизначеним майбутнім – на тлі насильства за відсутності мирної угоди між урядом у Кабулі й рухом «Талібан», який контролює значну частину території Афганістану.

До 11 вересня Афганістан мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та близько 7000 солдатів НАТО.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG