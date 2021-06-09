Україна вивела свій контингент із Афганістану – Міноборони

Весь особовий склад українського національного персоналу в місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» повернувся в Україну, повідомило Міністерство оборони.

За повідомленням, військові повернулися у період з 1 по 5 червня рейсом літака Повітряних сил Збройних сил України ІЛ-76МД.

«Планове повернення відбулося, відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 року за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів місії», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, до складу тренувально-дорадчої місії НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані входив 21 військовослужбовець Збройних сил України.

«Основними завданнями українського національного персоналу були: виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі місії РП-А; ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що отриманий досвід українські військовослужбовці застосовуватимуть вдома, зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії Росії в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Тренувально-дорадча місія НАТО «Рішуча підтримка» в Афганістані розпочала діяльність на початку 2015 року в рамках реалізації рішень саміту Альянсу в Чикаго (травень 2012 року) щодо надання уряду Афганістану подальшої допомоги у розвитку Афганських національних сил безпеки і оборони.

Перед тим Україна тривалий час (від 2007 року) брала участь у попередній міжнародній місії під проводом НАТО в Афганістані, Міжнародних силах сприяння безпеці (ISAF), яка завершилася з кінцем 2014 року і яку з початку 2015 року замінила нинішня місія.

Сполучені Штати та НАТО навесні офіційно почали виведення решти військ із Афганістану. Сили західних союзників залишають потерпілу від десятиліть війни країну з невизначеним майбутнім – на тлі насильства за відсутності мирної угоди між урядом у Кабулі й рухом «Талібан», який контролює значну частину території Афганістану.

До 11 вересня Афганістан мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та близько 7000 солдатів НАТО.