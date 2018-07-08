Пристайко підтвердив збільшення українського контингенту в Афганістані

Голова представництва України при Північноатлантичному союзі Вадим Пристайко підтвердив збільшення числа українських військовослужбовців у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка».

«Це правда. Наш президент візьме участь у зустрічі всіх учасників операції «Рішуча підтримка», – сказав Пристайко в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «112 Україна».

За його словами, таким чином Україна виконує взяті на себе обов’язки.

«Указом президента багато років тому було визначено, що межа нашої участі – до 35 військовослужбовців. Ми до цього часу ще не вибрали цю квоту. Зараз буде майже 30 людей у різних напрямках, у різних провінціях, із різними іноземними контингентами. Ми просто виконуємо свої обов’язки, як партнери, які пообіцяли допомогти альянсові, там багато партнерів, не тільки Україна, і цій країні вийти з цієї ситуації, в якій вона десятиріччями перебуває», – сказав він.

Контингент українців у Афганістані збільшиться з 11 до 29 осіб, повідомляв нещодавно керівник Управління з питань співробітництва з НАТО Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України Олексій Генчев.

Нині у складі місії НАТО в Афганістані Resolute Support, яка налічує на цей час загалом майже 16 тисяч військових із 39 країн світу – членів Північноатлантичного союзу і партнерів НАТО, – є 11 українців. Їхні основні завдання – ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості, виконання заходів для протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів, чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування, а також надання спеціальної підтримки діяльності литовського національного елементу забезпечення.

Перед тим Україна тривалий час брала участь у попередній міжнародній місії під проводом НАТО в Афганістані, Міжнародних силах сприяння безпеці (ISAF), яка завершилася з кінцем 2014 року і яку з початку 2015 року замінила нинішня місія.