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01 травня 2021, Київ 17:34
Новини | Міжнародні

США та НАТО офіційно розпочинають виведення військ із Афганістану

Американські військові в афганській провінції Гельманд, архівне фото, 2018 рік

Сполучені Штати та НАТО 1 травня офіційно розпочинають виведення решти військ із Афганістану. Сили західних союзників залишають потерпілу від десятиліть війни країну з невизначеним майбутнім – на тлі насильства за відсутності мирної угоди між урядом у Кабулі й рухом «Талібан», який контролює значну частину території Афганістану.

До 11 вересня Афганістан мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та близько 7000 солдатів НАТО. Війська США та НАТО, а також військова техніка вже раніше стали залишати країну, але Вашингтон відзначив дату 1 травня, оскільки це термін, погоджений із талібами ще в лютому 2020 року.

На тлі занепокоєння щодо ймовірних атак «Талібану» під час процесу виведення офіційний представник НАТО заявив, що будь-які напади зумовлять рішучу реакцію.

Увечері 30 квітня виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Афганістану Хаятулла Хаят наказав поліції посилити заходи безпеки, заявляючи, що «Талібан» може активізувати насильство».

Пізно ввечері 30 квітня внаслідок вибуху автомобіля з вибухівкою в місті Пул-і-Алам, столиці провінції Логар, загинули щонайменше 26 людей, понад 100 зазнали поранень. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за цей напад.

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