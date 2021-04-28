США можуть скоротити допомогу Афганістану в разі порушень прав жінок – спецпосланець Халілзад

Спеціальний посланець США в Афганістані Залмай Халілзад попередив, що американська допомога цій країні може бути скорочена, якщо уряд, у якому переважатимуть представники руху «Талібан», не поважатиме права людини, особливо права жінок.

Під час слухань у комітеті із закордонних справ Сенату 27 квітня Халілзад заявив, що США можуть використати сотні мільйонів доларів американської допомоги для тиску на «Талібан» у питанні поваги до прав людини.

Якщо «Талібан» прагне «припинення їхнього статусу парії», це залежатиме від «того, як вони ставляться до власних громадян, перш за все до жінок Афганістану, дітей та меншин», відзначив спецпосланець США в Афганістані.

Члени сенатського комітету висловили занепокоєння щодо дотримання прав людини в Афганістані після ймовірного посилення впливу талібів на уряд у Кабулі. Халілзад, який упродовж останніх років контролював переговори з талібами, сказав, що чітко дав зрозуміти, що питання прав людини «є другим слідом за тероризмом з точки зору важливості для політики США».

Спеціальний посланець також зазначив, що Вашингтон наполягає, щоб жінки та меншини були включені в майбутні мирні переговори. Члени комітету заявили, що будуть проти надання допомоги, якщо права афганських жінок та дівчат не будуть захищені після повернення американських військ із Афганістану.

Президент США Джо Байден раніше цього місяця оголосив про виведення американських військ з Афганістану до 11 вересня, на чотири місяці пізніше крайнього терміну 1 травня, узгодженого попередньою адміністрацією США з бойовиками «Талібану».

За тією угодою, усі іноземні військові мали залишити Афганістан до 1 травня в обмін на гарантії з боку талібів: розрив зв’язків з «Аль-Каїдою» та відмову покривати будь-яких іноземних терористів. «Талібан» також пообіцяв домовитися про припинення вогню та розподіл влади з Кабулом.