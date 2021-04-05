Афганська армія відвоювала ключовий район у талібів

Афганські сили безпеки відвоювали у руху «Талібан» ключовий район на півдні провінції Кандагар. Це сталося під час операції, в результаті якої загинули і були поранені десятки бойовиків, заявило Міністерство оборони 5 квітня.

Місцеві чиновники також підтвердили, що район Аргандаб на околиці столиці провінції, міста Кандагар, перейшли під контроль уряду 4 квітня.

У заяві міністерства вказано, що під час звільнення Аргандаба та прилеглих районів щонайменше 37 бойовиків були вбиті та ще 28 поранені. Згідно із заявою, силовики «вилучили 90 мотоциклів», а також знищили «велику кількість зброї», що належала бойовикам.

Посадовці заявили, що цивільним громадянам також було завдано шкоди, а деякі з них були змушені залишити свої будинки під час сутичок між урядовими силами та бойовиками. Але інформації про жертви серед цивільного населення влада не наводить.

Рух «Талібан» ще не коментував ці повідомлення. Чиновники в Кандагарі заявляють, що таліби розміщували міни вздовж доріг в Аргандабі, і це може затримати повернення біженців до своїх домівок.