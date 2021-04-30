Афганістан: через вибух у Логарі загинули щонайменше 27 людей

Внаслідок вибуху автомобіля у східній провінції Афганістану Логарі загинули щонайменше 27 людей, повідомляє місцева влада 30 квітня.

Вибух стався у гостьовому будинку у столиці провінції Пул-е Алам. Ще 60 людей отримали поранення, повідомили голова провінційної ради Хасібулла Станекзай та офіцер поліції Гуль Гайдар Ахмаді.

За словами речника міністерства охорони здоров’я, близько 40 людей доправили до лікарні, деякі з них – у критичному стані.

Представник міністерства внутрішніх справ та речник губернатора Логару підтвердили вибух, але не назвали кількості загиблих.

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Жодне угруповання наразі не взяло на себе відповідальності за вибух, спрямований на цивільне населення.

Напад стався того ж дня, коли Німеччина офіційно почала виводити війська з Афганістану, де її контингент був розміщений протягом 20 років.

«Наша місія в Афганістані завершена», – заявила міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер у Берліні, підтверджуючи виведення трохи більше ніж 1000 військових.

Випадки насильства в Афганістані почастішали останніми тижнями після того, як президент Сполучених Штатів Джо Байден і НАТО анонсували виведення західних військ із країни до 11 вересня. Це викликало гнів екстремістського угруповання «Талібан», яке уклало домовленість із попередником Байдена Трампом про виведення військ до 1 травня.