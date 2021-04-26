Щонайменше 16 людей поранені в Афганістані через напад на школу під час конкурсу з читання Корану

Щонайменше 16 людей, переважно молодь, зазнали поранень в Асадабаді, столиці афганської провінціх Кунар, в результаті ракетного удару на медресе (школу), коли там якраз проходив учнівський конкурс із читання Корану.

Як повідомила влада провінції, серед постраждалих переважно хлопчики і підлітки – 14 осіб віком від 10 до 18 років, а також викладач і два співробітника служби безпеки.

Повідомляється, що момент нападу в одному приміщенні були близько 150 студентів і їхні вчителі.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність, але керівництво провінції звинуватило в цьому талібів.

Більшість районів провінції Кунар, що межує з Пакистаном, контролюються талібами.

Насильство триває по всьому Афганістану на тлі внутрішньоафганських переговорів між Кабулом і представниками «Талібану» в Катарі, що почалися у вересні 2020 року.