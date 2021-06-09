Афганістан: щонайменше 10 саперів загинули внаслідок нападу бойовиків

У Афганістані 8 червня бойовики застрелили 10 саперів, які працювали в агентстві з розмінування у провінції Баглан. Ще 14 людей були поранені під час нападу.

Місцева влада заявила, що йдеться про бойовиків «Талібану», проте наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Повідомляється, що представник талібів заявив, що йому необхідно розібратися в інциденті.

Представник провінційної поліції Джавед Башарат заявив, що робітники були з міжнародної організації по розмінуванню Halo Trust.

Згідно з інформацією на вебсайті цієї неурядової організації, в Афганістані, одній з найбільш замінованих країн світу, працює 2600 її співробітників.

В останні місяці в провінції Баглан відбуваються запеклі бої, в декількох районах майже щодня відбуваються сутички між талібами і урядовими військами.

Насильство різко зросло по всьому Афганістану з моменту початку виведення міжнародних військ минулого місяця.