Афганістан: внаслідок вибуху у Кабулі загинула ведуча новин

У столиці Афганістану Кабулі внаслідок вибуху загинула ведуча новин. Цей напад став останнім у серії атак на журналістів у країні.

Телеведуча Ariana News Міна Хайрі загинула в результати вибуху бомби в мікроавтобусі. Померли ще чотири людини, зокрема її мати. Також були важко поранені сестра журналістки і ще шість мирних жителів.

23-річна Хайрі працювала ведучою радіо та телепрограм з 2017 року.

Абдул Муід Хашимі, глава Комітету із захисту журналістів в Афганістані, повідомив афганській службі Радіо Свобода, що, згідно з попередньою інформацією, Хайрі була ціллю нападу.

Директор Ariana Шаріф Хассаньяр підкреслив, що напад не зупинить афганські ЗМІ.

З березня минулого року в Афганістані було вбито 11 журналістів і працівників ЗМІ, повідомили цього тижня «Репортери без кордонів». Організація офіційно звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням розслідувати вбивства як можливі військові злочини.

RSF заявила, що у неї «є всі підстави вважати, що збройні угруповання, особливо таліби або філії «Талібану», несуть відповідальність за цю хвилю вбивств».