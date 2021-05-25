Австралія закриває посольство в Афганістані через проблеми безпеки

Австралія цього тижня закриє посольство в Афганістані, це відбувається на тлі виведення міжнародних сил із ураженої війною країни.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив 25 травня, що рішення відображає «дедалі більш невизначене становище з безпекою» в Афганістані.

«Уряду було повідомлено, що не можна гарантувати механізми безпеки для підтримки нашої постійної дипломатичної присутності», – ідеться в заяві голови уряду.

Моррісон додав, що посольство в Кабулі закриється 28 травня, а австралійські дипломати планують регулярно відвідувати Афганістан із сусідніх країн регіону.

«Австралія очікує, що цей захід буде тимчасовим і що ми відновимо постійну присутність у Кабулі, щойно дозволять обставини. Ця форма дипломатичного представництва є загальноприйнятою практикою у всьому світі. Вона не змінює нашу прихильність до Афганістану або його народу», – сказав він.

США розпочали виведення військ з Афганістану, очікується, що вони повністю вийдуть до 11 вересня. 80 військовослужбовців Австралії також залишають Афганістан.

Виведення іноземних військ викликає занепокоєння з приводу долі уряду в Кабулі за умов постійного насильства з боку бойовиків «Талібану», які контролюють значну частину країни.