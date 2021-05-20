Афганістан: внаслідок вибуху бомби загини 9 людей, в тому числі діти

Внаслідок вибуху придорожньої бомби у афганській провінції Гельменд 20 травня загинули дев’ять людей, зокрема, жінки та діти.

Повідомляється також, що двоє дітей отримали поранення.

Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за вибух.

Тим часом у східній провінції Лагман бойовики «Талібану» взяли під свій контроль районний центр, заявили місцеві чиновники. Давлат Шах, віддалений район у Лагмані, був оточений талібами принаймні місяць, уточнили вони. Афганська армія більше тижня намагалася отримати підкріплення та запаси для утримання урядових сил у районі, але ці зусилля були зірвані талібами.

Бойовики «Талібану» також брали участь у запеклих боях з урядовими силами в іншому районі Алі Шан, додаючи занепокоєння загальною ситуацією з безпекою в переважно сільській провінції Лагман.

Минулого тижня «Талібан» захопив стратегічний район у центральній провінції Вардак, недалеко від Кабулу. Кілька днів тому таліби захопили район у північній провінції Баглан.

Бойовики посилили напади на столиці провінцій, районні центри та більші бази безпеки після початку виведення міжнародних сил 1 травня, яке має бути завершене до 11 вересня.

Виведення сил США та НАТО стане основним випробуванням для афганських сил безпеки, в той час як американські генерали та інші чиновники останніми тижнями висловлювали занепокоєння тим, що це може призвести до краху афганського уряду за відсутності прогресу на зупинених мирних переговорах з талібами.