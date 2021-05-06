«Талібан» захопив ключову дамбу, військові бази в Афганістані

Бойовики «Талібану» захопили другу за величиною дамбу в Афганістані і дві бази афганських військових, заявили представники талібів і чиновники у той час, як бойові дії загострюються на тлі виведення американських і міжнародних сил із ураженої війною країни.

Дамба Дала, також відома як дамба Аргандаб, розташована в районі Шах-Валі-Кот південної провінції Кандагар, приблизно за 40 кілометрів на північ від столиці провінції, міста Кандагар.

Дамба, яка забезпечує зрошення полів через мережу каналів, а також питну воду для міста Кандагар, тепер перебуває під контролем талібів. Це сталося після місяців жорстоких боїв у колишньому оплоті бойовиків Кандагарі.

Хаджі Гулбуддін, губернатор сусіднього району, підтвердив, що дамба «зараз перебуває під контролем талібів».

«Наші сили безпеки ... попросили підкріплення, але їм не вдалося його отримати», – сказав Гулбуддін.

Цього тижня в сусідній провінції Гельманд почалися важкі бої, лише через кілька днів після того, як американські військові офіційно розпочали виведення решти своїх військ з Афганістану.

Минулого місяця бойовики підірвали міст, який з’єднував дамбу з прилеглими районами.

Дамба Дала була побудована американськими інженерами майже 70 років тому для забезпечення водою земель приблизно в семи районах Кандагару.

У сусідньому Гельманді тисячі людей залишили свої домівки перед масштабним наступом талібів проти афганської армії.

Винищувачі США надавали повітряну підтримку афганським військам, незважаючи на скорочення іноземних військ.

Хоча Сполучені Штати не дотрималися терміну виведення військ – 1 травня, узгодженого на переговорах із «Талібаном» минулого року, вони почали виводити свої сили в цю дату після того, як президент Джо Байден оголосив, що всі війська залишать Афганістан до 11 вересня.

Критики цього рішення стверджують, що бойовики спробують повернутися до влади в Афганістані.