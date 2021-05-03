Міноборони Афганістану заявляє про вбивство понад 100 бойовиків за два дні

Міністерство оборони Афганістану 2 травня заявило про вбивство понад 100 бойовиків під час боїв між урядовими силами та талібами за останні два дні.

Зазначається, що ще 52 бойовика «Талібану» отримали поранення. Про втрати у лавах урядових сил афганські військові не повідомляють.

У міністерстві заявили, що зіткнення талібів та урядових сил відбулися в кількох провінціях, в тому числі в колишньому оплоті бойовиків Кандагарі, де американські військові завдали «прицільний удар» 1 травня, коли почалося виведення військ.

Талібан ніяк не коментував бойові дії.

В останні місяці в Афганістані спостерігається зростання насильства, тоді як переговори між талібами та урядом Афганістану продовжуються.

За наказом президента США Джо Байдена 1 травня Пентагон почав виводити останні війська з Афганістану. 2 травня американські військові передали табір Антонік к південній провінції Гільменд афганським силам. Він буде використовуватися афганськими спецпідрозділами, які пройшли підготовку в збройних силах США і НАТО.

Як заявила влада Афганістану, усі іноземні військові передислоковують на найбільшу американську базу в країні у Баграмі, а звідти вони відправлять у свої країни.

Як повідомляли американські військові, 1 травня вони завдали «прицільного удару» у відповідь на «неефективний вогонь з закритих позицій» в районі аеродрому у Канагарі, де розташована американська база.

Атака на базу в Кандагарі, відповідальність за яку не взяло на себе жодне угруповання, сталося після того, як таліби звинуватили Вашингтон у порушення досягнутої минулого року угоди, за якою американські війська мали залишити країну до 1 травня 2021 року.

У квітні Байден оголосив, що виведення військ почнуть 1 травня, але завершать пізніше – до 11 вересня.

Після укладення угоди про виведення військ «Талібан» не вступав у пряме зіткнення з іноземними військами, натомість нападаючи на урядові війська та влаштовуючи атаки у містах.