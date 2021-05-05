«Талібан» може обмежити права жінок після виведення американських військ з Афганістану – звіт

Американські спецслужби попереджають, що досягнення у сфері прав жінок в Афганістані за останні два десятиліття будуть під загрозою після виведення з країни американських військ. Про це йдеться у звіті, опублікованому 4 травня.

«Талібан залишається в цілому послідовним у своєму обмежувальному підході до прав жінок і «відкине» більшу частину прогресу за останні два десятиліття, якщо група поверне владу в країні», – мовиться у звіті Національної ради з питань розвідки, вищого аналітичного органу американської розвідувальної спільноти.

Це останнє попередження про наслідки виведення військ, яке зараз триває і очікується, що воно буде завершене до 11 вересня.

Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, заявив 2 травня, що після виходу військ США і НАТО, можливо, будуть «якісь справді драматичні, погані наслідки» для афганських військ, і вони залишаться протистояти «Талібану» самостійно . Але він додав: «Ми, чесно, ще не знаємо».

Під час правління «Талібану» у 1996-2001 роках жінкам було заборонено здобувати освіту та значною мірою обмежуватися перебуванням вдома. На публіці вони повинні були повністю закрити свої тіла та обличчя, і їм було заборонено залишати будинок без родича чоловічої статі. Їх могли закидати камінням за вчинення «моральних правопорушень».

Спеціальний посланник США в Афганістані Залмай Халілзад заявив 27 квітня, що сотні мільйонів доларів американської допомоги Афганістану можуть бути скорочені, якщо уряд, в якому домінує «Талібан», не поважає права людини, особливо права жінок.

Деякі американські сенатори заявили, що виступатимуть проти допомоги, якщо права афганських жінок та дівчат не будуть захищені після повернення американських військ додому.

Минулого місяця таліби опублікували заяву, в якій обіцяють, що жінки pможуть «служити своєму суспільству в галузі освіти, бізнесу, охорони здоров’я та соціальній сфері, зберігаючи при цьому правильний ісламський хіджаб».

Але звіт, опублікований 4 травня, підкреслює скептицизм щодо цих обіцянок.

У звіті йдеться, що «Талібан» притримується «мінімальної зміни керівництва, підтримує негнучкі переговорні позиції та застосовує суворі соціальні обмеження в сферах, які він вже контролює».

Прогрес у дотриманні прав жінок, включаючи їх роль у законодавчих органах, а також як лікарів та юристів, «ймовірно, пов’язаний з зовнішнім тиском більше, ніж з внутрішньою підтримкою, припускаємо, що він буде під загрозою після виходу коаліції», – йдеться у звіті.

Зазначається також, що поширення стільникових телефонів у країні може потенційно підвищити усвідомлення світом «екстремістської поведінки талібів», а також привернути увагу світової спільноти до діяльності «Талібану».