В Афганістані тривають бої між силовиками та екстремістами

У Афганістані триває протистояння між силами безпеки та екстремістським угрупованням «Талібан», яке почалося 3 травня, повідомив 4 травня голова ради провінції Гельманд Аттаулла Афган.

За його словами, напередодні таліби почали атакувати з кількох напрямків, нападаючи на блокпости на околицях столиці провінції Лашкар Ґа та захопивши кілька з них.

Афганська армія вдалася до ударів із повітря та відрядила елітні підрозділи до регіону. Екстремістів вдалося відтіснити, але бої продовжилися до вівторка. Як додав Афган, сотні сімей мусили виїхати з місця подій.

Війська США передали свою базу в Гельманді афганським військовим в ході свого виходу з Афганістану.

За даними міністерства оборони Афганістану, у боях були вбиті понад 100 талібів. Інформації про загиблих військових воно не оприлюднило.

Також зазначається, що урядові війська протистоять атакам «Талібану» ще в шести провінціях, у тому числі в південно-східному Газні та південному Кандагарі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 3 травня, що Сполучені Штати, попри виведення військ, «не знімають із себе зобов’язань» і планують «і надалі надавати допомогу» Афганістану.

В останні місяці в Афганістані спостерігається зростання насильства, тоді як переговори між талібами та урядом Афганістану продовжуються.

За наказом президента США Джо Байдена 1 травня Пентагон почав виводити останні війська з Афганістану. 2 травня американські військові передали табір Антонік к південній провінції Гільменд афганським силам. Він буде використовуватися афганськими спецпідрозділами, які пройшли підготовку в збройних силах США і НАТО.

Як заявила влада Афганістану, усі іноземні військові передислоковують на найбільшу американську базу в країні у Баграмі, а звідти вони відправлять у свої країни.

У квітні Байден оголосив, що виведення військ почнуть 1 травня, але завершать пізніше – до 11 вересня.

Після укладення угоди про виведення військ «Талібан» не вступав у пряме зіткнення з іноземними військами, натомість нападаючи на урядові війська та влаштовуючи атаки у містах.