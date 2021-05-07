Виведення військ з Афганістану: Пентагон відправляє бомбардувальники та винищувачі, щоб захистити солдатів

Пентагон відправляє до Афганістану більше бомбардувальників та реактивних винищувачів, щоб забезпечити захист відведення військ США та коаліції з Афганістану, заявив міністр оборони Ллойд Остін.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що для захисту відведення військ до Афганістану відправили шість бомбардувальників B-52 та 12 винищувачів F-18.

Заяви Остіна та Міллі пролунали на тлі нападів екстремістського угруповання «Талібан» на урядові сили.

Водночас Міллі зауважив, що хоча «Талібан» здійснює від 80 до 120 нападів щодня з моменту початку виведення військ 1 травня, «атак на США та сили коаліції не було».

Згідно з мирною угодою з «Талібаном», Сполучені Штати повинні були вивести війська до 1 травня. Президент США Джо Байден оголосив, що всі війська залишать Афганістан до 11 вересня. На початку травня США і НАТО почали виводити свої сили.

Критики цього рішення стверджують, що бойовики спробують повернутися до влади в Афганістані.