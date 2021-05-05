США стурбовані становищем жінок в Афганістані у разі встановлення влади талібів

Права жінок в Афганістані можуть опинитися під загрозою після виведення військ США. Про це повідомляє афганська служба Радіо Свобода з посиланням на звіт американських спецслужб.

Якщо радикальне ісламське угруповання «Талібан» відновить свою владу в країні, то прогрес в області прав жінок буде згорнутий, ідеться в документі.

За часів правління талібів з середини 1990-х до початку 2000-х років жінкам заборонялося здобувати освіту. У публічних місцях від них вимагали повністю закривати обличчя. Крім того, діяла заборона виходити з дому без супроводу родича чоловічої статі. Жінок могли побити камінням за «аморальні вчинки».

Афганський уряд і «Талібан» ведуть переговори про те, яким буде життя в країні після виведення військ США. Афганські правозахисниці заявили, що уважно стежать за цими переговорами. Жінки мають намір вимагати від талібів гарантій, що вони не стануть згортати досягнення, здобуті за час американської присутності.

Таліби на тлі переговорів висловилися за право жінок самостійно вибирати собі чоловіків, а також вітали залучення жінок в освіту, бізнес, охорону здоров’я і соціальну сферу за умови «правильного носіння ісламського хіджабу». Укладачі звіту американських спецслужб скептично ставляться до цих обіцянок. Прогрес у галузі прав афганських жінок більше зумовлений зовнішнім тиском, ніж внутрішньою підтримкою, вказано в документі.

Згідно з індексом Джорджтаунського університету жінок, миру і безпеки, Афганістан залишається однією з найменш сприятливих для жінок країн світу. За оцінками ООН, майже кожна третя афганка змушена вступати в примусовий шлюб до 18 років. В афганському парламенті домінують релігійні консерватори: свого часу саме вони заблокували ухвалення законопроєкту про захист жінок.

Рішення про згортання місії США в Афганістані ухвалив президент Джо Байден. Він пообіцяв, що останній американський солдат повернеться додому до 11 вересня. Експерти побоюються, що зменшення впливу США призведе до часткового відновлення режиму талібів, який був повалений 20 років тому внаслідок американської військової операції.

Союз НАТО офіційно розпочав виведення військ з Афганістану наприкінці квітня. Процес завершиться через кілька місяців.