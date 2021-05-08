Речник Міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан заявив, що вибух трапився близько 16:27 (близько 14:57 за Києвом) біля школи в районі, переважно населеному шиїтами. За його словами, більшість жертв були молодими учнями. Речниця Міністерства освіти розповіла Reuters, що це старша школа для хлопців і дівчат, де навчаються в три зміни. Друга зміна передбачена для навчання дівчат. У міністерстві повідомили, що більшість поранених – дівчата. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад. Речник екстремістського угруповання «Талібан» Забігуллаг Муджахід заперечує причетність бойовиків і засудив напад. Часто напади в шиїтських районах Кабула здійснюють бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава». (Відео Reuters)