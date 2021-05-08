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08 травня 2021, Київ 22:41
Новини | Міжнародні

Афганістан: щонайменше 25 людей загинули, понад 50 поранені унаслідок вибуху біля школи

На початку травня США і НАТО почали виводити свої сили з Афганістану відповідповідно до мирної угоди з «Талібаном»

Щонайменше 25 людей загинули, понад 50 поранені унаслідок вибуху біля школи в столиці Афганістану Кабулі.

Речник Міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан заявив, що вибух трапився близько 16:27 (близько 14:57 за Києвом) біля школи в районі, переважно населеному шиїтами.

За його словами, більшість жертв були молодими учнями. Речник міністерства припускає, що кількість жертв зросте. Окремі джерела повідомляють про близько 40 загиблих.

Речниця Міністерства освіти розповіла Reuters, що це старша школа для хлопців і дівчат, де навчаються в три зміни. Друга зміна передбачена для навчання дівчат. У міністерстві повідомили, що більшість поранених – дівчата.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за напад. Речник екстремістського угруповання «Талібан» Забігуллаг Муджахід заперечує причетність бойовиків і засудив напад.

Часто напади в шиїтських районах Кабула здійснюють бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава».

На початку травня США і НАТО почали виводити свої сили з Афганістану відповідповідно до мирної угоди з «Талібаном».

Критики цього рішення стверджують, що бойовики спробують повернутися до влади в Афганістані.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що «Талібан» здійснює від 80 до 120 нападів щодня з моменту початку виведення військ.

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