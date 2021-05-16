Афганістан: сутички між армією та талібами продовжилися після перемир’я на час Ід аль-Фітр

Бої між урядовими силами Афганістану та екстремістським угрупованням «Талібан» відновилися 16 травня в південній провінції Гельменд після триденного припинення вогню на честь ісламського релігійного свята Ід аль-Фітр.

Сутички почалися попри заяву представника політичного руху «Талібан» Сухейля Шагіна про те, що талібанські та афганські урядові переговорники провели коротку зустріч за день до цього в Катарі та поновили зобов’язання шукати мирного вирішення конфлікту.

Зіткнення, що сталися 16 травня, відбулися в околицях міста Лашкар Ґа, столиці провінції Гельманд. Тут тривають інтенсивні бої з того часу, як Сполучені Штати та НАТО почали виводити останні підрозділи з Афганістану на початку травня.

Читайте також: Таліби захопили район поблизу Кабула напередодні святкового припинення вогню

«Бойові дії розпочалися сьогодні вранці і тривають», – сказав міжнародній агенції голова провінційної ради Гельманду Аттаулла Афган.

Він заявив, що бойовики «Талібану» почали напади на пункти пропуску в околицях Лашкар Ґа та інших районів. Речник афганської армії підтвердив, що бойові дії відновилися.

Натомість речник талібів Забіхулла Муджахід стверджує, що саме афганські урядові сили «розпочали операцію».

Триденне припинення вогню також відзначилося кількома нападами, в тому числі вибухом у мечеті в Кабулі 14 травня, внаслідок якого загинули 12 вірян та священнослужитель, який очолював молитву.

Як повідомляє інформаційна група SITE, яка контролює веб-сайти джихадистських угруповань, відповідальність за напад на мечеть взяли на себе екстремісти угруповання «Ісламська держава».

«ІД» також заявляла, що підірвала кілька електромереж, залишивши Кабул у темряві більшу частину триденного свята, яке настає після мусульманського посту Рамадан.

Незважаючи на міжнародне посередництво, внутрішньоафганський процес мирного врегулювання зупинився після початку переговорів у Катарі у вересні 2020 року між урядом Афганістану, який підтримується заходом, і талібами.