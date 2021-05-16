Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
16 травня 2021, Київ 20:12
Новини | Міжнародні

Афганістан: сутички між армією та талібами продовжилися після перемир’я на час Ід аль-Фітр

Афганці залишають свої домівки через ескалацію насильства в провінції Гельманд. Бої між урядовими військами та «Талібаном» тут тривають на тлі виведення останніх військових США та НАТО з Афганістану

Бої між урядовими силами Афганістану та екстремістським угрупованням «Талібан» відновилися 16 травня в південній провінції Гельменд після триденного припинення вогню на честь ісламського релігійного свята Ід аль-Фітр.

Сутички почалися попри заяву представника політичного руху «Талібан» Сухейля Шагіна про те, що талібанські та афганські урядові переговорники провели коротку зустріч за день до цього в Катарі та поновили зобов’язання шукати мирного вирішення конфлікту.

Зіткнення, що сталися 16 травня, відбулися в околицях міста Лашкар Ґа, столиці провінції Гельманд. Тут тривають інтенсивні бої з того часу, як Сполучені Штати та НАТО почали виводити останні підрозділи з Афганістану на початку травня.

Читайте також: Таліби захопили район поблизу Кабула напередодні святкового припинення вогню

«Бойові дії розпочалися сьогодні вранці і тривають», – сказав міжнародній агенції голова провінційної ради Гельманду Аттаулла Афган.

Він заявив, що бойовики «Талібану» почали напади на пункти пропуску в околицях Лашкар Ґа та інших районів. Речник афганської армії підтвердив, що бойові дії відновилися.

Натомість речник талібів Забіхулла Муджахід стверджує, що саме афганські урядові сили «розпочали операцію».

Триденне припинення вогню також відзначилося кількома нападами, в тому числі вибухом у мечеті в Кабулі 14 травня, внаслідок якого загинули 12 вірян та священнослужитель, який очолював молитву.

Віряни в мечеті в Кабулі після вибуху, 14 травня 2021 року
Віряни в мечеті в Кабулі після вибуху, 14 травня 2021 року

Як повідомляє інформаційна група SITE, яка контролює веб-сайти джихадистських угруповань, відповідальність за напад на мечеть взяли на себе екстремісти угруповання «Ісламська держава».

«ІД» також заявляла, що підірвала кілька електромереж, залишивши Кабул у темряві більшу частину триденного свята, яке настає після мусульманського посту Рамадан.

Незважаючи на міжнародне посередництво, внутрішньоафганський процес мирного врегулювання зупинився після початку переговорів у Катарі у вересні 2020 року між урядом Афганістану, який підтримується заходом, і талібами.

Поранені в лікарні після смертельного теракту в Афганістані (відео)
Embed
Поранені в лікарні після смертельного теракту в Афганістані (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:28 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG