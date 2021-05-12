Таліби захопили район поблизу Кабула напередодні святкового припинення вогню

Представники афганської влади повідомили, що бойовики руху «Талібан» захопили стратегічно важливий район приблизно за 40 кілометрів від столиці Афганістану Кабула. Це сталося напередодні триденного режиму припинення вогню, погодженого на кінець цього тижня з нагоди свята завершення місяця Рамадан.

«Сили безпеки та оборони здійснили тактичний відступ зі штаб-квартири поліції району Нерх», – заявив 12 травня речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Тарек Аріан.

Кілька важливих магістралей до центральних та південних провінцій країни проходять через район Нерх, розташований на захід від Кабула.

Захоплення району Нерх відбулося після того, як таліби та уряд Афганістану оголосили про припинення вогню під час релігійного свята Курбан-байрам, яке знаменує кінець Рамадану. Свято розпочнеться 12 або 13 травня, це залежить від місячних фаз.