В Афганістані посилилися сутички між талібами та силовиками

Афганські урядові сили зіткнулися з бойовиками екстремістськго угруповання «Талібан» в столиці провінції Лагман, приблизно за 120 кілометрів від Кабула, заявили 24 травня чиновники та свідки.

Бої розгорілися увечері 23 травня на околиці столиці провінції Міхтарлама, де проживає близько 140 тисяч жителів. Бойовики напали на центральну в’язницю, перш ніж їх відтіснили силовики.

В певний момент міністр оборони Ясін Зія взяв на себе особисте керівництво на місцях, повідомили чиновники.

«Після прибуття підкріплення ворог зазнав сильних ударів», – зазначив у відеозверненні Зія, в минулому – колишній начальник штабу армії.

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Місцеві радники Гульзар Сангарвал і Атікулла Абдул Рагімзай також повідомили, що близько 100 співробітників безпекових служб були заарештовані через недбале ставлення до обов’язків і перевезені в Кабул після нападу талібів на Міхтарлам.

За словами прессекретаря губернатора провінції, серед 100 офіційних осіб, заарештованих після відбиття нападу, був і заступник спецслужби Національного управління безпеки.

Міністерство заявило, що щонайменше 50 бійців «Талібану» загинули в ході сутичок вночі.

За твердженням речника «Талібану» Забіхулли Муджахіда, екстремісти захопили 37 блокпостів в околицях Міхтарлама.

Напад на Міхтарлам стався в ході спроб «Талібану» розширити підконтрольну йому територію.

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Нещодавно бойовики захопили райони Нерх і Джалрайз у провінції Вардак, лише за 40 кілометрів від Кабула.

Таліби також захопили район Бурка в північній провінції Баглан на початку цього місяця після відведення звідти урядових військ.

Також бойовики атакували військовий об’єкт в районі Баглана Гузарга-е-Нур увечері 24 травня – за даними влади, загинули щонайменше вісім солдатів, ще семеро поранені.

Незважаючи на міжнародне посередництво, внутрішньоафганський процес мирного врегулювання зупинився після початку переговорів у Катарі у вересні 2020 року між урядом Афганістану, який підтримується заходом, і талібами.