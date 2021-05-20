У світі зафіксована рекордна кількість внутрішньо переміщених осіб – звіт

У світі зафіксували рекордну кількість внутрішньо переміщених осіб – 55 мільйонів. Про це йдеться у спільному звіті Центру моніторингу внутрішнього переміщення та Норвезької ради у справах біженців.

Зазначається, що кількість людей, які живуть в умовах внутрішнього переміщення, сягнула рекордного рівня минулого року через конфлікти та стихійні лиха.

Незважаючи на жорсткі обмеження, запроваджені через пандемію, щосекунди минулого року хтось був змушений переселятися в межах своєї країни, мовиться у звіті.

Шторми, конфлікти та спалахи насильства змусили 40,5 мільйони людей залишити свої домівки минулого року – найбільша кількість за останнє десятиліття.

Кількість біженців до інших країн минулого року становила 26 мільйонів осіб.

У звіті зазначається, що з усіх внутрішніх переселенців 75 відсотків робили це через стихійні лиха, пов’язані зокрема з екстремальними погодними умовами. Майже 10 мільйонів людей залишили домівки через конфлікти та насильство.

Серед нових причин для внутрішнього переселення спостерігачі назвали ескалацію насильства та зростання екстремістських угруповань в Ефіопії, Мозамбіку та Буркіна-Фасо.

Затяжні конфлікти, подібні до конфліктів у Сирії і Афганістані, також продовжують змушувати велику кількість людей полишати свої домівки.