Кількість загиблих внаслідок вибуху біля школи в Афганістані зросла до 50

Кількість загиблих внаслідок вибуху біля школи у столиці Афганістану, Кабулі, зросла до 50, ще 100 людей поранені, повідомило Міністерство охорони здоров’я країни 9 травня.

Більшістю жертв вибуху, що стався 8 травня у школі в шиїтському районі Кабула, є дівчата-школярки.

Речник Міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан заявив, що біля школи спочатку вибухнув автомобіль, а потім, коли учні почали вибігати на вулицю, здетонували ще дві бомби.

Відповідальності за вибух на себе наразі не взяв ніхто.

Угруповання «Талібан» заперечило свою причетність і засудило напад. Але президент Афганістану Ашраф Гані звинуватив талібів у вибуху, хоча доказів і не навів.

Населені шиїтами райони Кабула часто ставали ціллю нападів екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Місцеву гілку «ІД» звинуватили у жорстокому нападі на пологовий будинок у тому ж районі, внаслідок якого минулого року загинули вагітні жінки і новонароджені діти.

На початку травня США і НАТО почали виводити свої сили з Афганістану, відповідно до мирної угоди з «Талібаном».

Критики цього рішення стверджують, що бойовики спробують повернутися до влади в Афганістані.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що «Талібан» здійснює від 80 до 120 нападів щодня з моменту початку виведення військ.