Афганістан: таліби захопили ключовий район у північній частині країни

Бойовики екстремістського угруповання «Талібан» отримали контроль над ключовим районом північної провінції Тахар після запеклого нічного протистояння, повідомляє місцева влада 11 червня.

За словами трьох членів місцевої ради, бойовики відтіснили урядові війська зі стратегічно важливого району Ішкіміш – у силовиків закінчилися боєприпаси, а підтримки авіації вони не отримали.

Ішкіміш вважається ключовим вузлом, який відкриває доступ до ще чотирьох районів, що можуть знову опинитися під загрозою захоплення «Талібаном».

Низка регіонів Афганістану вже опинилися під контролем талібів після початку виведення військ США та НАТО з 1 травня.

Читайте також: Афганістан: щонайменше 10 саперів загинули внаслідок нападу бойовиків

За даними Кабулу, бойовики захопили три райони в провінціях Урузґан та Бадгіс із 6 червня. Водночас поліція провінції Лагман відзвітувала про ліквідацію високопоставленого командира талібів Бадруддіна вночі проти 11 червня.

Переговори між урядом Афганістану та керівництвом «Талібану» наразі зайшли в глухий кут і не змогли призвести до укладення мирної угоди після виведення міжнародних військ.

Сполучені Штати та НАТО навесні офіційно почали виведення решти військ із Афганістану. Сили західних союзників залишають потерпілу від десятиліть війни країну з невизначеним майбутнім – на тлі насильства за відсутності мирної угоди між урядом у Кабулі й рухом «Талібан», який контролює значну частину території Афганістану.

Президент США Джо Байден заявив, що всі американські війська повинні залишити країну до 11 вересня. Сполучені Штати виводять 2,5 тисячі військових, 16 тисяч цивільних співробітників та сотні тон обладнання.