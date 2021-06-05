В Афганістані внаслідок нападу бойовиків загинули 10 силовиків

У Афганістані внаслідок двох нападів бойовиків загинули щонайменше 10 силовиків.

Як заявив представник служби безпеки Афганістану, бойовики «Талібану» здійснили напад на афганських військових у північній провінції Баглан, в результаті якого щонайменше вісім людей були вбиті.

Під час нападу в районі Джулга було вбито двох поліцейських, та ще шістьох поранено, повідомив місцевий чиновник на умовах анонімності.

Зростаюче насильство та безрезультатні переговори між талібами і владою Афганістану викликають занепокоєння щодо майбутнього країни після виведення сил НАТО на чолі з США.

Співробітники служби безпеки повідомили про зіткнення між урядовими військами і талібами як мінімум в 10 провінціях за останні 24 години.

5 червня офіційні особи заявили, що бойовики Талібану захопили ще один район в східній провінції Нурістан. Радник провінції Сайдулло Нурістані сказав німецькій інформаційній агенції dpa, що урядові війська були змушені покинути район Доаб провінції після 20 днів опору, після того як бойовики перерізали всі їх лінії постачання.

4 червня бойовики Талібану захопили два райони в двох різних провінціях.

Повідомлялося також про важкі бої в південній провінції Герат.

За словами офіційних осіб, в південній провінції Гільменд в результаті авіаудару афганської армії по покинутій військовій базі, захопленої талібами, загинуло кілька мирних жителів.

У звіті для Ради Безпеки ООН, поширеному 4 червня, група експертів ООН заявила, що бойовики Талібану, судячи з усього, намагаються зміцнити свою військову позицію в якості важеля на переговорах з урядом.